Bakan Özlü katıldığı televizyon programında Yerli otomobil ile ilgili bilgi verdi. Özlü, "Yerli otomobili 2021'de piyasaya sürmeyi hedefliyoruz" dedi.

ANTARTİKA'YA BİLİM ÜSSSÜ

"Gelecek yıl 3. bilimsel sefer olacak. Antartika temel bilimler konusunda yer, gök bilimleri konusunda araştırmalar yapılacak. Antartika'nın geleceği ile ilgili söz sahibi ülkelerden olacağız. Biz gözlemci ülkeler arasındayız. Danışman ülke konumuna geçeceğiz"





SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

"Geçen bir buçuk yıllık sürede Türkiyenin Sanayi devrimi adını verdiğimiz yol haritasını hazırladık.Sanayi devrimi altı bileşenden oluşuyor. Birincisi nitelikli insan. Dijital dönüşümün öncüsü ülkelerden biri olacağız."