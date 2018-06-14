(100 bin gence iş imkanı başvuruları) Bu konuyla alakalı İş Kur kurumlarımızın il müdürlüklerinde talepleri toplamaya başlıyoruz. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.
Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.
İl Müdürlüklerimizde alacağız. Çocuk evleri,sosyal donatı alanları, bilgi evleri,Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Tarım İl Müdürlüklerimizde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek ilanlarımızı çıkacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işverenlere ve esnafa yeni bir sayfa açmalarını sağlayacak, bu sayfayı açtıkları takdirde de istihdam teşviklerinden, nefes kredilerinden faydalanmalarına imkan verecek yeniden yapılandırmayla alakalı paketi çıkardıklarını belirterek, "Topyekun olarak baktığımız zaman hem yatırım ortamının iyileştirilecek olması yatırımları artıracak hem de üretimin ve ihracatın artması, bunun da istihdama yansıması söz konusu olacak. İşsizlik oranlarında ciddi düşüşler bekliyoruz." dedi.
Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, geçen cuma günü Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve diğer ilgililerle Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazını başlattıklarını anımsattı.
Sanayicilerin ihtiyaçlarıyla ilgili istişare toplantısı yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Sanayicilerimizin daha fazla yatırım yapma, rekabet güçlerini artırma, daha fazla istihdam alanı oluşturma, ihracat ve üretim kapasitelerini daha üst seviyelere getirmesiyle ilgili önemli adımlar attık. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu bağlamda, Adana bölgenin parlayan bir yıldızı ama bu yıldızı daha da parlatmak adına var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
İşsizlik konusunda çok hızlı şekilde yol alınacağını, istihdam yaratma kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Bu bağlamda Adana bölgedeki en fazla istihdam yaratan illerden biri konumunda. Bunu çok daha iyi hale getirmek, istihdam şartlarını daha da geliştirmek adına da çok güçlü adımlarımız olacak. Hemşehrilerimizi çok daha güzel hizmetler, çok daha güzel faaliyetlerle buluşturma konusunda bu dönemde tüm vekillerimizle çalışacağız." ifadesini kullandı.
"2017'Yİ EKONOMİK ANLAMDA İYİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"
Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan ülkenin, yaraları sarmaya ve toparlanmaya çalışılan süreçte Milli İstihdam Seferberliği'ni başlattığına işaret etti.
"Bizim yerimizde başka bir ülke olsaydı, ne bu büyüme ne de istihdam performanslarına 15 Temmuz gibi bir süreci yaşayıp gelebilmesi imkansızdı." diyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:
"Biz, eğer ki Milli İstihdam Seferberliği çerçevesinde, 2017 yılında büyüme performansımıza paralel olarak 1,5 milyonluk ek istihdam sağladıysak, bu iş gücümüz, işverenlerimiz, hükümetimizin ortaya koymuş olduğu kararlı, kapsayıcı politikalar ve teşvikler sayesindedir. Yüzde 7,4'lük bir büyüme performansı, bu büyüme performansının istihdam dostu olduğunu gösteren 1,5 milyonluk ek istihdam. Biz 2017 yılını hem ekonomik anlamda hem reel sektör anlamında iyi bir şekilde tamamladık. Hedefimiz 2018 yılında da bu rakamların üzerine ulaşmak. Bunun ilk göstergesi şubat ayında açıklanan TÜİK hanehalkı iş gücü anketi sonuçlarımızda çıktı. Geçtiğimiz şubattan bu şubata kadar 1 milyon 210 bin kişilik ek istihdam sağlamışız."
"YENİ TEŞVİK PAKETİNDE YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI ORTAYA KOYDUK"
Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazıyla ilgili teşviklerin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:
"Yeni teşvik paketimiz, çok farklılaşmaya gittiğimiz, yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyduğumuz bir paket. Sonrasında bu teşvik paketimizi destekleyici nitelikte reform gündemimize devam ettik. Yatırım ortamımızın iyileştirilmesiyle ilgili çok kapsamlı düzenlemeler Meclisten geçti. Hem Maliye Bakanlığı hem SGK olarak işverenlerimize, esnafımıza yeni bir sayfa açmalarını sağlayacak, bu sayfayı açtıkları takdirde de istihdam teşviklerinden, diğer taraftan nefes kredilerinden faydalanmalarına imkan verecek bir yeniden yapılandırmayla alakalı paketimizi çıkardık. Topyekun olarak baktığımız zaman hem yatırım ortamının iyileştirilecek olması yatırımları artıracak hem de üretimin ve ihracatın artması, bunun da istihdama yansıması söz konusu olacak. İşsizlik oranlarında ciddi düşüşler bekliyoruz."
"2018'DE GÜÇLÜ BİR PERFORMANSA ULAŞACAĞIZ"
Ekonomi ve işsizlik rakamlarındaki son verileri değerlendiren Sarıeroğlu, "Kapsayıcı, dengeli ve sürdürülebilir büyüme oranlarımızla birlikte, 2018'de güçlü bir performansa ulaşacağız." dedi.
Sarıeroğlu, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini, her yıl ortalama yüzde 5,6'lık bir büyüme performansı sergilediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Bu performansları küresel piyasalarda, uluslararası arenada yaşanan krizlere, dalgalanmalara rağmen gerçekleştirmişiz. 15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyenin, ekonomik anlamda Türkiye'ye yönelik gerçekleştirme girişimlerinin olduğu dönemlerle özellikle finans, mali piyasalara yönelik olarak, döviz kurlarıyla alakalı girişimler söz konusuydu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ortada açıklama yapma gereği yokken ortaya koymuş oldukları açıklamalar ve derecelendirmeyle alakalı almış olduğu tutumlar görülüyor. Allah'a hamdolsun güçlü bir ekonomimiz var. Bu dalgalanmalar eğer 16 sene önce yaşanmış olsaydı, ekonomimiz farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdi ama hızlı, kararlı ve irademizi güçlü şekilde ortaya koyan adımlarımızla her şey yoluna girmiş durumda. Döviz kurunda düşüş eğilimi devam ediyor. İnşallah büyüme performansımız da artış eğilimini sürdürecek."
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