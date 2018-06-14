Adana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda ‘SGK’da Yılın Enleri’ törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlar açıldı. Oruçlar açıldıktan sonra konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu emeklilik yaşıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.



ADANA'DA "SGK'DA YILIN EN'LERİ ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda düzenlenen "SGK'da Yılın Enleri" ödül töreninde yaptığı konuşmada, bugün Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bir arada olduklarını bildirdi.

Bu etkinlikle ilgili çok fazla spekülasyon yapılma gayretinde olunduğunu aktaran Sarıeroğlu, törenin seçim kararı verilmeden önce planlandığını söyledi.

SGK personelinin 81 milyona en iyi hizmeti verme gayreti içinde olduğuna değinen Sarıeroğlu, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Emekli yaşıyla ilgili son dönemlerde vatandaşların kafasını karıştırmaya yönelik yalan bilgilerin paylaşıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak. Bu anlamda Türkiye'de şu anda emeklilik yaşı 65 değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine 2002 öncesinde sisteme giren vatandaşlarımızın ortalama emekli olma yaşı 52 ila 54 arasındadır. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Her vatandaşımızın çalışma hayatı hikayesi ayrı. İki kişi yan yana olduğu zaman işe başladığı tarih, ara verdiği dönemler, başta SSK'lı başlamıştır, sonra BAĞ-KUR’lu devam etmiştir, sonra emekli sandığına geçmiştir. Bu bağlamda iki kişinin hikayesi aynı değil."

Sarıeroğlu, düşük emekli maaşı ödendiği iddialarının da tamamen yanlış ve eksik olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim çalışmaları başlarken '200, 300 lira emekli maaşı bağlıyorlar' diye söylemlere başlamışlardı çok şükür şimdi 700 liraya kadar ulaştılar. 24 Haziran'a kadar normal bağlama yaşına geleceklerdir diye inanıyorum. Bunun Türkiye'ye bir haksızlık olduğunu ifade etmem gerekiyor. Tüm dünya ülkelerinde 34 sene sigortalı olunuyor, 37'ye kadar değişiyor ve emekliliğe hak kazanılıyor, bizim ülkemizde bu süre 26 sene. Geçmişte 34 yaşında kadınların emekli edilmesinden bugün maalesef ki bir akıl tutulması örneği olarak değerlendiriyorum övgüyle bahsediliyor. Kadınlarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın en verimli çağlarında emekli edilmelerinin hem sosyal güvenlik sistemimize zararı büyük hem de ülkemize zararı çok büyük. 34 yaşında 1999 yılında emekli olmuş kişi içinden geçtiğimiz dönemlerde henüz daha 50'li yaşların başında oluyor. Düşük emekli maaşı konusu konuşulacaksa bunun sebebi olarak bu erken yaşta emekliliği tartışmaya başlamak gerekiyor."

Bakan Sarıeroğlu, emekli ikramiyesini verdiklerini temmuz ayında maaş artışlarını da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kendi emekli maaşını alanlara bin lira yatırıldığını aktaran Sarıeroğlu, ölen sigortalının ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerine de bu ölüm aylığının bağlanma oranlarının kanunla belirtildiğini, bu oranlarda emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bakan Sarıeroğlu, bilgi kirlilikleri ve algı yaratarak yaptıkları işleri gölgelemeye çalışanlara inat bu yoldan asla ayrılmayacakları belirtti.

"GEÇMİŞTE FAZLA VEREN BİR KURUMKEN..."

Kurumlarının şanssızlığının anamuhalefet partisi genel başkanının da bu kurumdan gelip geçmesi olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte fazla veren bir kurumken, açık veren bir kurum haline getirilmiş. Hastanenin, ilaç kuyruklarının hali ortada, emekli maaşı almak için yaşanan çileler, banka kuyruklarında maaş çekmek için vefat edenlerin görüntüleri hala hafızalarda. Bugün geldiğimiz aşamada evlerine kadar emekli maaşlarının götürüldüğü, vatandaşlarımızın ayağına hizmet sunulduğu, geçmişte sadece SSK hastanelerinden ya da hastane içerisinde eczanelerden hizmet alınırken bugün 2 bin 400 hastanede vatandaşlarımız arasında şemsiyesi altında bulunduğu sosyal güvenlik sistemine yönelik ayrımcılığın olmadığı, herkesin eşit şekilde aynı hizmeti alabildiği, 40 bine yakın yol arkadaşlığıyla hizmet sunan bir kurum haline gelmiş durumdayız. Bundan birileri rahatsızlık duyuyor. Rahatsızlık duymaya devam etsinler."

Milli İstihdam Seferberliği uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Sarıeroğlu, "Türkiye genelinde 1,5 milyon ek istihdam sağlandı. Bu şekilde yoluna devam eden bir Türkiye'yiz. Sosyal güvenlik alalında attığımız adımlarla, vatandaşlarımızın değişen, dönüşen Türkiye'de, değişen dönüşen ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmek için de yeni hizmet modelleri ortaya koyuyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, vatandaşların birçok alanda daha güçlü sağlık hizmeti almasıyla ilgili adımları da attıklarını vurgulayarak, tüm hizmetleri karşılayacak çok güçlü bir bilişim altyapısına sahip olduklarını bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimi yaşanmış olunmasına rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü anlatarak, işçinin alın teri, iş verinin azmi ve gayretiyle büyüme ve istihdam artışını sürdüren, yatırımlarına devam eden ve ihracat rekorları kıran bir Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı da ülke ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına katkı sağlamaya devam eden bir kurum olamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından en çok istihdam yaratan, prim ödeyen, ülke ekonomisine katma değer sağlayan, engelli ve kadın istihdamı sağlayan firmalara ödülleri verildi.