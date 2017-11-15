Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun SGK açıklamasına yanıt

Sarıeroğlu, İşçilerin ve İşverenlerin Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi kapanış toplantısında konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında şu andaki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapısıyla ilgili eleştiri yaptığını ve kendi dönemiyle kıyasladığını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İnanın ben şaşkınlıkla izledim, Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki SSK dediğimiz zaman herkesin aklına gelenleri biliyoruz. Uzun kuyruklar, çileler, emekli maaşı almak için sıralarda bekleyen kişilerin öldüğü, hayatını kaybettiği süreçler söz konusuydu. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumunun battığını iddia ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz. Nasıl bu kadar rahatlıkla ifadelerde bulunduğunu da tekrardan söylüyorum, çok şaşkınlıkla izledim. Arkadaşlarımız hesapladılar, TEFE, TÜFE, bu süreçlerle bağlantılı olarak, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 21 milyara yakın bir açığı söz konusu. Bu açığında sebebi aslında Kılıçdaroğlu döneminden gelen o kara delik. Kılıçdaroğlu döneminde 42 milyar olan Sosyal Güvenlik Kurumumuzun açığı hizmet kapsamının bu kadar genişletilmesine rağmen şu anda 21 milyar lira. Bunun daha da disipline edilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz."