Taşeron işçiye kadro ne zaman gelecek? - Bakan'dan taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron konusunda çok az zaman kaldı, Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır" dedi.

"BU HAFTA BİTİYOR"

Öte yandan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi.

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