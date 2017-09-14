Bakan Soylu, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olayla ilgili gözaltıların olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, olayla ilgili gözaltıların olduğu açıkladı.

Soylu, şunları söyledi;

Ölümün olduğu andan itibaren bu cenazenin sağlıklı bir şekilde defnedilmesi için biz, Ankara Valiliğimiz büyük bir çaba sarfettik. Olay yerine intikal ettik. Üzüntümüzü ortaya koyduk. Defin işlemi sonrası yaşananlar bizi üzmüştür. Orada defin olması lazım geldiğini de talep ettik. Tahkikat işlemleri başladı.

Bakan Soylu, dünden bugüne gözaltı olup olmadığı sorusuna ise, gözaltı işlemlerinin olduğu yanıtını verdi.