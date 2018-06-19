Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. önceki gün çıkarıldığı mahkemede, ‘mala zarar verme’, ‘sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yaramayacak hale getirilmesi’ suçlarından tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'ın haberine göre olaya ilişkin dün katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Elimizde görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin, acı görüntüler var. İnsanın içinin kaldıramayacağı görüntüler var. Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğuydu. Biz şöyle düşündük, herhalde bir veteriner ya da bu işi bilen bir kişi bunu yaptı. Çünkü bu kadar düzgün bir kesi olamaz. Olayın görüntüleri de ortaya çıkınca bunun iş makinesiyle gerçekleştiği belli oldu” diye konuştu.

OLAY YERİNE SİYAH ÇELENK

Bu arada Sapanca’da hayvanseverler, tedaviye alındıktan sonra ölen yavru köpeğin bacakları ile kuyruğunun kopuk halde bulunduğu yere, üzerinde vücudu sargılı fotoğrafının olduğu siyah bir çelenk ile mama bıraktı. Çalıların ve ağaçların arasında bulunan köpeklerin korunması için yol kenarlarına taşlar konuldu.

KÖPEK ÖLÜMLERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan Sakarya’nın Serdivan İlçesi’ndeki Sakarya Üniversitesi Kampusu’nda önceki gün 5 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili haberleri ihbar kabul eden savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada da güvenlik görevlileri tarafından sahiplenilerek bakım ve beslenmeleri yapılan 4’ü yavru 5 köpeğin öldüğü, 3 yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü belirtilerek, “Olaydan sorumlu kişi ya da kişilerin en kısa sürede tespit edilebilmesi için Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi ekipleri ve ilçe emniyet mensuplarının ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir” denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER