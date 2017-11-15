Bakan Soylu: Kandil'e gidip oturacağız

İHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Sınrın 25 km ötesindeki kampların hepsini tarumar edeceğiz. Kandil'e gidip oturacağız. Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C'liler çıktı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi" dedi.

süleyman soylu

içişleri bakanı

Kandil