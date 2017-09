Bakan Soylu: Terör örgütü PKK'nın lider kadroları sorgulanabilir hale geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımda son 30 yılın en düşük seviyesindeyiz. Bu, terör örgütünü ciddi bir şekilde demoralize ediyor" dedi. Bakan Soylu, terör örgütünün lider kadrolarının sorgulanabilir hale geldiğini belirterek, "Bazen biz telsiz konuşmalarında duyuyoruz, 'Kolaysa gel sen yap' diye" açıklamasında bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Terör örgütünün hareket etme kabiliyetini ortadan kaldırdık. Şehirde özellikle terörü finanse eden unsurların tamamına yönelik sürekli bir operasyonumuz var. Buna belediyeler diyebilirsiniz. Sözde sivil toplum örgütleri diyebilirsiniz. Tüm bunlara yönelik bütün adımlar peyderpey gelişerek atılmaktadır. İHA ve SİHA da bunun hava denetimi olarak gelmiştir. Türkiye'nin son yıllarda övünebileceği en önemli icraatlardan biri olmuştur. Bunların kullanımı da, hava kaldırdınız, teröristi gördükten sonra imha ettiniz, böyle bir şey söz konusu değil. 8-10 aşamadan geçiyor, birkaç karar vericinin mekanizması ile beraber ortaya konuluyor. Koordinasyon, uyum ve otorite ilişkisi. Bu özellikle terörle mücadelede bizi ciddi bir noktaya getirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KATILIMDA SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEYİZ"

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımda son 30 yılın en düşük seviyesindeyiz. Bu, terör örgütünü ciddi bir şekilde demoralize ediyor.

"CEZAEVİNDE FARKLI BİR DÜNYA İÇERİSİNDELER"

FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik, Türkiye içerisinde söylüyorum. Ama gerek kendilerine yönelik buraya hala bağlılıklarını iddia edenler, cezaevinde farklı bir dünya içerisindeler. Onlara her 15 günde, her bir ayda, her bir buçuk ayda bir eski günlere gelebilecekleri ümidini vermeye çalışıyorlar yani gerçeklikten kopuklar.

(FETÖ'nün dünya genelindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar) Türkiye aslında yuvarlağın en ortasındaki ülkeydi. Biz buraya ciddi bir hamle yapınca diğer etki alanlarında da bir sarsılma yaşadılar. Biz aslında momentumlarını bozduk. Sadece Türkiye'ye ait bir süreç değildi. Biz tam merkezindeydik.

Terör örgütü PKK'nın da telsiz konuşmalarında üst düzeylerin kendi içerisinde yapmış olduğu değerlendirmeler hariç, aşağıda bu terör örgütünün mensuplarını tamamen eksik bilgilerle beraber sahaya sürüyorlar ve sahada da kahraman evlatlarımız bunun gereğini yerine getiriyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇILDIRIYOR 'BİZİ NASIL GÖRÜYORLAR' DİYE"

Bizi yukarıdan nasıl görüyorlar diye terör örgütü çıldırıyor. Travmadan kurtulabilmek mümkün değil. Biz sadece İHA kullanmıyoruz. Helikopterlerimizi var, ATAK'larımız var, F-16'larımız var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi biz İHA ve SİHA'larla yaptığımız operasyonlarda tek şehit vermedik. Operasyonların maliyeti de düşük. Türkiye'ye çok önemli bir avantaj kazandıran bir süreç.

"LİDER KADROLARI SORGULANABİLİR HALE GELDİ"

Lider kadroları sorgulanabilir hale geldi. Bazen biz telsiz konuşmalarında duyuyoruz, "Kolaysa gel sen yap" diye.

Terör örgütü orada kendi tabanını kaybedeceğini düşündüğü için hala bizim kaymakamlarımızı hedef alıyor. Bu arkadaşlarımız orada kahramanca bir iş yapıyorlar. Şunu da söylemem lazım, kim memnun belediyelerin bu hizmetlerinden? Esnaf. Alışveriş oluyor. Belediyeler borçlarını ödeyemiyorlardı, esnafa 590 milyon borç ödendi bu alandaki kayyum belediyelerde şu ana kadar.

(PKK'nın sivillere yönelik saldırıları) 2017 yılının başından itibaren 40 sivil hayatını kaybetti. Bunlar işçi, elektrik teknisyeni, öğretmen...

OKUL SERVİSİ GÜVENLİĞİ

3 bakanlık bir yönetmelik taslağı hazırladık.

(Sağlık Bakanlığına atanan personelin güvenlik soruşturmaları) Bugün arkadaşlarımız güvenlik soruşturmalarını Sağlık Bakanlığı'na iletiyorlar. İşin istihbarat boyutu var. Çok zor bir dönemden geçtik. Biraz anlamalarını rica ediyoruz. Yeniden devletin içerisine fesat tohumları ekmelerine müsaade etmemeliyiz. Ben sorumluluğu alamam, kimse kusura bakmasın. Geleceğe ait bir sorumluluk üzerime alamam. Arkadaşlarımıza bu konuda 'çok ciddi ve dikkatli olun' diyorum. Bu güvenlik soruşturmaları yapılıyor. Bu heyecanı anlıyorum. Böyle bir aylık, bir buçuk aylık, iki aylık bir süreçler oluşuyor. Bazen o kadar da olmuyor. Çok gelince, 12 bin 500 gibi, böyle bir süreç oluyor ama biz burada dikkatli olmak zorundayız. Temmuz'un 20'si gibi bize iletildi. Biz de iki aylık bir süreç içerisinde 12 bin 500'ü tamamladık. Dün Sağlık Bakanımız da beni aradı 'Ne zaman göndereceksiniz?' diye. Onların da çok doğal olarak çalışan personele ihtiyacı var. Hizmetlerin de aksamaması lazım. Biz de haklıyız. En kısa zaman içerisinde bunu halletmeye çalışacağız. Yarından itibaren gerekli prosedürler başlar düşüncesindeyiz.

