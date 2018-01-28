İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ndeki temaslarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye'de 18 Geri Gönderme Merkezi bulunduğunu ifade eden Soylu, söz konusu alanların güvenliğinin üst düzeyde olduğuna dikkati çekti.
61 bin kişinin Türkiye'ye giriş yasağı olduğunu, bunun birlikte çalışılan birçok ülkenin ortak kararıyla alındığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Özellikle 2017 yılında 5 bin 978 kişiyi sınır dışı yaptık. Yani yabancı terörist savaşçı ve düzensiz göçmen olarak tehlikeli olarak Türkiye'de bulunan... Bunun bine yakını, 900'ü, Avrupa Birliği ülkelerine ait. Yani Avrupa Birliği ülkelerine ait olup Türkiye'de yabancı terörist savaşçı olarak Türkiye'ye sızmış olarak düzensiz, kaçak girmiş olan 900 kişiyi de 2017 yılı içerisinde yurt dışına gönderdik. Bunların bir kısmı DEAŞ'lı, bir kısmı PYD'li ve PKK'lı. Yani PYD ve PKK'ya ve DEAŞ'a dışardan katılıp bir takım destek verenlerin bir kısmı, mesela basın medya işlerini PYD ve PKK'ya nasıl kullanılır diye öğretenler, bir kısmı bunlara bomba düzeneği nasıl kurulur diye öğretenler. Yaklaşık 900 böyle yabancı terörist savaşçıyı, terörle iltisakı olanları yurt dışına sınır dışı ettik ve kendi ülkelerine gönderdik. Türkiye'de de şu anda yabancı terörist savaşçı kategorisinde 900 kişi var. Bunlar da bizim geri gönderme merkezlerimizde bulunmaktadırlar."
ZEYTİN DALI HAREKATI
Gazetecilerin, terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere ve ibadet mekanlarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Soylu, şu yanıtı verdi:
"Sivillere yapılanlar, camilere yapılanları Amerikalılara sormak lazım, çok sivil sevicidir ya Amerikalılar ve dünyada bu kadar iki yüzlü politika yürüten bir anlayış söz konusu değil, tarihe hesap verilecektir. Bu konuda kendi Amerikan toplumuna da hesap verecekler. Bir ülke eğer terörle bu kadar iç içe, bu kadar terörü destekleyici bir anlayış ortaya koyarsa elbette ki kendi toplumuna da yani vergisini verip, vergisi üzerinden yatırımlarının karşılığını bekleyen toplumuna da milletine de bunların hesabını verecektir. Bu kaçınılmaz bir şeydir ve özellikle şunu açık ifade etmek lazım maalesef Türkiye içerisinde de ülkemizde de bir takım hala zihniyeti körelmiş anlayışlar söz konusu. İşte Türk Tabipleri Birliği'nin bu konudaki yaklaşımını hep beraber gördük."
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
Türk Tabipleri Birliği'nin doktorlardan müteşekkil olduğunu ve öğrenim gördükleri okulların parasını bu milletin verdiğini aktaran Soylu, "Türkiye'ye en zor zamanında arkadan hançer saplansın diye bunu vermedi. Hepimiz üniversitelerde okuduk. Üniversitelerin, ilkokulların, ortaokulların, liselerin parasını bu millet verdi. Türk Tabipleri Birliği'ne yaptığı açıklamadan dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Zannediyorum arkadaşlarım bugün tamamlayacaklar ve verecekler, bu işin peşini bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Çok önemli bir zaman dilimi içerisinde böyle hem sorumsuz hem de bu millete arkadan hançer saplayan bir anlayış içerisinde bulunanlarla her türlü yargının önünde bu mücadeleyi sürdürmek elbette bize düşen bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.
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