Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'na çıkan Bakan Soylu, Nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı, çeşitli ikramlarda bulundu. 19 Nisan tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda başlatılan ve 160'a yakın terör örgütün sığınakları imha edildiği operasyon bölgesinde kurulan üs bölgesini ziyaret eden Soylu, akşam yemeğinin ardından askerlerle bir süre sohbet etti.

İHA'nın haberine göre, yeni yıla jandarma komandolarla beraber giren Soylu, 2018'in hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bakan Soylu, "2018 içerisinde şehirlerimiz, kırsallar ve özellikle bulunduğumuz alanlar gibi alanlar dahil olmak üzere, tüm güvenlik kuvvetlerimiz her noktada olacaklar. Yapacağımız işler var. Neler yapacaklarımızı çok iyi şekilde planladık. 2018'in sonunda inşallah bugünden çok daha iyi bir noktada, aziz milletimize attığımız adımları anlatmak durumunda kalacağımıza olan inancımız tamdır. 2018'de sadece kendi içimizde değil, sınırlarımız ötesinde de yapacaklarımız olacak. Terörü aslında Türkiye'ye hazırlık yaptıkları kaynakta kurutmak bizim temel stratejimizdir. Bu stratejimizi 2018 yılında da devam ettireceğiz" dedi.

Bakan Soylu

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