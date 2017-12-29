Tüfenkci yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinin Türkiye'de her yıl milyarlarca lira vergi kaybına sebep olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarından sokulmaya çalışılan yasa dışı eşyanın tespiti konusunda kullanılan teknik cihazların, araç ve konteyner tarama sistemlerinin, tütün dedektör köpeklerinin sayı ve nitelik olarak geliştirildiğini vurgulayan Tüfenkci, sınırlarda görev yapan 16 dedektör köpeğin tütün kaçakçılığıyla mücadelede aktif rol oynadığını dile getirdi.

Tüfenkci, dedektör köpeklerin de dahil olduğu operasyonlarla bu yıl sadece Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 4 milyon paket sigara ele geçirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Araç Takip Sistemi ile ülkemize transit rejimi kapsamında giriş yapan sigara yüklü tırlar, 7 gün 24 saat uydu üzerinden anlık takip ediliyor. Bandrollü ürün izleme cihazları sayesinde, üzerinde sahte bandrol kullanılan sigaralar rahatlıkla tespit edilebiliyor. Gümrük kapılarındaki mücadelenin yanı sıra ülke içinde sigara kaçakçılığının yoğun olduğu tespit edilen büfeler, depolar, sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara satışının engellenmesi için saha denetimlerine başladık. Gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından yürütülen etkin denetim ve operasyonlar sonucunda, son 3 yılda toplam 34 milyon 128 bin paket sigara ve binlerce kilogram puro, tütün, nargile tütünü ve benzeri tütün mamulleriyle makaron olarak bilinen içi boş filtreli sigara kağıdı ele geçirildi."

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