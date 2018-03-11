Bakan Tüfenkci açıkladı! Çocuk ürünlerine özel denetim...

Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen denetimlere ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl ürün güvenliği mevzuatını Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine tam uyumlu hale getirdiklerini ve tüketicilerin korunmasına yönelik büyük bir adım attıklarını ifade eden Tüfenkci, kimyasal kısıtlamalar getiren yeni mevzuatla bu yıl piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Tüfenkci, yürürlüğe giren Deterjanlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yıl boyunca üretim ve dağıtım yerlerinde denetimler yapılacağını vurgulayarak, "Ürünlerin güvenlik bilgi formları, içerikleri ve içeriğe uygun ambalaj ve etiketleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, riskli ürünler teste gönderilecek. Denetimler 52 ili kapsayacak şekilde ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek." diye konuştu.
ÇOCUK ÜRÜNLERİNE ÖZEL DENETİM
İmitasyon takı ve oyuncakların da ithalat denetim sistemlerinden alınan veriler çerçevesinde yıl boyunca denetleneceğine işaret eden Tüfenkci, çocuk ürünlerine yönelik denetimler konusunda şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle bebeklere ve çocuklara yönelik ürünlere ayrı bir önem ve öncelik veriliyor. Bu yıl bebek ve çocuk bakım ürünlerinin ithalat, iç piyasa ve internet satışlarına yönelik denetimler ağırlık kazanacak. Bu aydan başlayarak nisan ve mayısta ürünlerle kampanyalar denetlenecek. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğiz. Bahar aylarında çocuk kıyafeti, bakım gereçleri, mobilyaları, bisikletler ve oyuncaklarda yoğun denetim gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın kullandığı tüm ürünler fiziksel ve kimyasal riskleri açısından akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulacak."
YAZIN KULLANIMI ARTAN ÜRÜNLER DENETLENECEK
Tüfenkci, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yazlık giysiler, plaj ürünleri, su ve kum oyuncakları, dış mekan mobilyaları ve havuz kimyasallarının denetleneceğine dikkati çekerek, yaz aylarında yüksek ısıyla birlikte patlama ve yangına yol açma riski bulunan çakmakların da sıkı denetime alınacağını bildirdi. Okul alışverişlerinin hız kazanacağı ağustos-eylül aylarında kırtasiye, okul malzemeleri, okul kıyafetleri ve ayakkabıların denetleneceğini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak tüketicilerimizin sağlığının ve güvenliğinin korunması, satın aldıkları ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilmeleri birinci önceliğimiz. Buna yönelik denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu vesileyle söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın da ürünlerinin güvenliği konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermelerini bekliyoruz."
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