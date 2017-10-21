Bakan Tüfenkci'den esnafı ilgilendiren önemli açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) Eğitim Semineri programında, esnafın toplumun omurgası, ekonominin bel kemiği olduğunu belirtti.



Tüfenkci, konuşmasında esnafı büyütüp tüccar, tüccarı sanayici, sanayiciyi de ihracatçı yapmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Tüfenkci, esnafı değişen ekonomik, ticari şartlara uydurmak zorunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Artık 100 sene önceki esnaflık yok. Şimdi yeni esnaf türleri, esnaf meslekleri ve yeni ticaret şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 'e-ticaret' diye ticaret şekli ortaya çıktı. Ben burada kooperatif başkanlarıma söylüyorum. Genel müdürlerime de bu noktada talimatı verdim. E-ticaretin içerisinde mutlaka esnaf kardeşim de olacak, olması gerekir. O platformlarda olacaksınız. Arkadaşlarımız bir platform geliştiriyor. Çok cüzi rakamlarla esnaf kardeşimiz de orada olacak. Dükkanında sattığı ürünleri orada satar pazarlar hale getireceğiz. Küçük esnaflar finansmana erişmekte zorlanıyor. Sizler bizlere, bizler de sizlere sahip çıkarak esnafımızı, kooperatiflerimizi daha da güçlendireceğiz."



Türkiye'yi esnafı, tüccarı, sanayicisi ve finans kesimiyle büyüteceklerine işaret eden Tüfenkci, "Bu ülke bizim. Bu ülke büyürse esnaf, tüccar, sanayici de büyür, kalkınır. Üzerimizde taşıdığımız pasaportun uluslararası arenada değeri, kıymeti, gücü artıyorsa, burada iş yapana, yatırım yapana bu ülke kazandırıyorsa bunda hepimizin kazancı vardır demektir" ifadesini kullandı.



Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı ekonomik politikalar sayesinde dinamik, gelişen bir ekonomiye sahip olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, yaşanan küresel ekonomik krizden başarıyla geçerek son dönemdeki küresel ekonomik belirsizliklerden en az etkilenen ülke konumunda olduğunu bildirdi.

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