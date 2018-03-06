Bakan Tüfenkci'den yemek kartıyla ilgili yeni açıklama

Tüfenkci, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi yemek kartlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yemek kartlarının marketlerde geçmesi ya da geçmemesi konusunun kendi iradeleri dışında olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Mevcut sistemde Gelir Kanununa göre marketlerde yemek çeklerinin kullanılması zaten şu anda yasak. Ama fiiliyatta uygulanıyor. Yine uygulanabilir. Biz bu konuda yeni bir düzenleme getirmeyeceğiz, yemek kartı veren firmalarla, esnaf arasındaki komisyon oranları ile iskonto oranlarıyla ilgili düzenleme yapacağız. Özellikle esnafımızın kaliteli yemek vermesi, fiyatların makul seviyede tutulması, yemek kartı firmalarının komisyon ile iskonto oranlarının netleşmesini istiyoruz."
Bakanlık olarak herhangi bir fiyat belirlemesi yapmayacaklarını, fiyatların piyasada belirleneceğini aktaran Tüfenkci, "Esnaf hangi kalitede yemek hizmeti sunacaksa, belirtmesi gerekiyor. 10 liralık, 16 liralık yemek var. Bunu hangi kalitede sunuyorsa, orada şartlarını belirtmesi gerekiyor. Yemek kartı firmaları, esnaf mağdur olduğunu ifade ediyor, vatandaş da kaliteli yemek yemediğini söylüyor, onun için zaten marketler gibi alternatif alanlara yöneliyor" ifadesini kullandı.
Konuyu tarafların tartışması için kamuoyuna açtıklarına işaret eden Tüfenkci, 15 gün sonra düzenleme ile ilgili tam metnin çıkacağını bildirdi.
"ZAMAN VE MALİYETTE TASARRUF SAĞLANACAK"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, perakende sistemle ilgili yapılan yeni düzenlemeyle iş yeri açmak için hem maliyet hem de zaman açısından tasarruf sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir iş yeri açmak için 29-30 gün dolaşıyorsunuz, sektörlere göre değişmekle beraber 10-30 bin lira arasında masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sırf iş yeri belgelerini toplayabilmek için. Şimdi bu rakamları aşağıya çekiyoruz. İnsanlar iş yeri açmak için sadece bir yere müracaat edecekler ve sonucunu da 6 gün sonra o noktadan alacaklar. Bu durum hem cirosunu artıracak hem enerjisini artıracak hem vaktini kendi iş yerine odaklanması için kullanmasını sağlayacak."
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