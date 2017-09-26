DHA'nın haberine göre; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bingöl'de yaptığı açıklamada, "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda. Önceki günlere göre giriş ve çıkışların çok azaldığını görüyoruz. İleriki zamanlarda sınırın kapatılması da gündemde" dedi.

bülent tüfenkci

Habur Sınır Kapısı