Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, inovasyon, değişim ve yeni fikirlerin sektör liderleri tarafından masaya yatırıldığı ve sektörün başarılı isimlerinin ödüllendirildiği, 'Perakende İnovasyon Forumu ve Ödülleri' törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda perakende sektöründe önemli bir ilerleme, değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"TÜİK verilerine göre perakende sektörümüz ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. Perakende sektörü; ülkemizde tüm sektör cirolarının yüzde 12'sini, tüm istihdamın yüzde 13'ünü teşkil eden ve ülkemizdeki her dört işletmeden birinin içinde yer aldığı bir sektördür. Bu oranlar, sektörün doğrudan içinde olmamakla birlikte perakendecilik işlevine sahip üreticiler ve toptancılar da dahil edildiğinde daha da yükselecektir."

"SEKTÖRÜN YILDA YÜZDE 9 BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ"

Perakende sektörünün ekonomideki nispi ağırlığının son derece büyük ve önemli olduğuna vurgu yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent, Türkiye perakende sektörü cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini bekliyoruz" dedi.



Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:



"Küresel Perakende Gelişme Endeksi'nin 2017 yılı verilerinde, 241 milyar dolar toplam perakende satış tutarı ile ülkemizin büyüyen bir perakende ticaret kapasitesi olduğu vurgulanmaktadır. Endekse göre ülkemiz, pazar çekiciliği hızla artan ve perakende pazarı hızla büyüyen ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda zaten oldukça hacimli olan sektörün yakın gelecekte daha da büyüyeceği açıktır. Sektör verilerine göre; Türkiye tüketim harcamalarında Avrupa'da ilk 10'un içinde; gıda harcamalarında ise ilk 5 ülke içindedir. Türkiye perakende sektörü cirosunun son 5 yıllık performansını devam ettirerek orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini bekliyoruz".

"HÜKÜMET OLARAK ÇOK CİDDİ TEŞVİKLER VERİYORUZ"

Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye'de güçlenen markaların yurtdışına açılabilmesi için hükümet olarak teşvikler verdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde AVM sayısı 395'e ulaşmıştır. 2018 yılı sonuna kadar bu sayının 410'a çıkacağını biliyoruz. Bu nedenle özellikle AVM'lerdeki atıl kapasitenin rantabl şekilde kullanılabilmesi için hem yeni markalar oluşturabilmek hem de biraz öce ifade edildiği gibi Türkiye'de güçlenen markalarımızın yurtdışına açılması ve oralarda marka oluşturulması noktasında hükümet olarak çok ciddi teşvikler veriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'da marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ise üçüncü olduğunu belirten Bülent Tüfenkci, "Son 5 yıldır, Türkiye Avrupa'da, marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ise üçüncü sıradadır. Son 15 yılda, yerli patent başvurularımız 15 katına, yerli patent tescil sayımız 24 katına çıktı. 2017 yılının ilk 10 ayında da yerli patent başvurularımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı" dedi.

"2017 yılında her dört kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır"

"Ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için güven unsuru, kilit bir rol oynamaktadır" diyen Bakan Bülent Tüfenkci, şu ifadeleri kullandı: "Baktığımız zaman Türkiye içi e-ticaretin gelişime çok açık olduğunu ve önümüzdeki dönem içerisinde çok fırsatlar barındırdığını gerek e-ticaretin gelişiminde gerekse de dünyanın gittiği noktada bunu görebiliyoruz. Toplam nüfus açısından 2016 yılında her beş kişiden biri e-alışveriş yaparken 2017 yılında her dört kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır. Bu değişim kaçınılmaz olduğuna göre önemli olan bu değişim sürecini iyi yönetmektir".

bülent tüfenkci

PERAKENDE SEKTÖRÜ

Perakende İnovasyon Forumu ve Ödülleri

Küresel Perakende Gelişme Endeksi