Perşembe günü bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için memleketi Afyonkarahisar'a gelen Bakan Eroğlu, rahatsızlığı nedeniyle dünkü programlarına katılamadı.

Bunun üzerine aynı gün gribal enfeksiyon şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre doktorların, Bakan Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

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