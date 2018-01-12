Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Biz 2018'de de, 2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz" dedi.
Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da 2017 yılı yatırımları ve 2018 yatırım hedeflerini değerlendirdiği bir basın toplantısı yaptı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, yağışların azlığı ve buna bağlı olarak barajlardaki doluluk oranları ile ilgili bilgi verdi.
Bakan Eroğlu, kış mevsiminde olunmasına rağmen yağmur ve kar yağışlarının az olduğunun hatırlatılması üzerine, son 44 yılın en kurak dönemlerinden birisinin yaşandığına işaret ederek, "Hakikaten bu sene son 44 yılın en kurak yılını yaşadık. En son 1972-73'te en kurak ve 2017 yani 44 yıl sonra kurak yıl. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah'a şükür 505 barak, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Ben şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun çünkü eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa" diye konuştu.
"YÜZDE 33 CİVARINDA DOLULUK ORANI VAR"
Bakan Eroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresini susuz bırakmamak için gerekli önlemlerin alındığını da vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:
"Biz 2018'de de 2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir. Sanayiyi susuz bırakmayacağız, bir de tabi ki sulama. Burada sulamada Şanlıurfa, Diyarbakır civarında, GAP Bölgesinde yağışlar ancak beklenenin yüzde 35 oldu. Orada oturacağız, çiftçilerimize az suyla sulama yapmak için çok hızlı şekilde damlamalı ve yağmurlamalı çiftçilerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var. Bazı bölgelerde su fazla, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde su az. Orada tasarrufa riayet edeceğiz. Ama Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı susuz bırakmayacağız. Şırnak'ı, Gaziantap'i susuz bırakmayacağız. Fakat sulamada özenle sulayacağız. Artık böyle saldım çayıra havası olmayacak. Biz tarlanın başına kadar suyu getiriyoruz. Dolayısı ile çiftçimiz yağmurlama veya damlama sulama sistemi yapacak. Bu olursa herhangi bir problem olmaz."
"İNŞALLAH İYİ BİR YAĞIŞ OLURSA BU MEVSİMİ KURTARACAĞIZ"
Bugün ve yarından itibaren beklenen yağışların alınacağını da söyleyen Bakan Eroğlu, "Bizim yaptığımız tahminlere göre özellikle bugün bazı bölgelerde iyi bir yağış, bazı bölgelerde ise hafif bir yağış var. Cumartesi günü Ege ve Karadaniz'de, Pazar günü de Ege ve Güneydoğu'nun bir kısmı hariç diğer bölgelerde yağış var. Ancak Allah'a şükür önümüzdeki hafta Perşembe günüde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de bir yağış bekliyoruz, inşallah iyi bir yağış olursa bu mevsimi kurtaracağız. Ancak ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum, vatandaşlarımız merak etmesin biz onların su ihtiyaçlarını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Toplantıya Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
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