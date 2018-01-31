Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir otelde gerçekleştirilen Türk Eğitim Derneği (TED) 90. Yıl Resepsiyonu'ndaki konuşmasına, kuruluşun 90'ıncı yılını kutlayarak başladı.

Öğrencilere, kişilik, yetenek ve kabiliyetlerinin en üst düzeyde geliştirmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Yılmaz, öğrencilerin iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olmasını istediklerini söyledi.

Yılmaz, eğitimin demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi için de bir unsur olduğunu ifade ederek, "2018 yılında merkezi hükümet bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayırdık. Bu miktar merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazladır. Milli gelirimizin yüzde 6,2'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz." dedi.

"TABLET YERİNE KLAVYELİ BİLGİSAYAR DAĞITMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Yılmaz, önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da FATİH Projesi kapsamına alacaklarına işaret ederek, "Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Zorunlu eğitime başlamadan önce her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını istediklerini dile getiren Yılmaz, 37 pilot ilde okul öncesi eğitimin materyalini ücretsiz karşıladıklarını anlattı.

"ANNELERİN HESABINA 6 MİLYAR AKTARDIK"

Yılmaz, öğrencilerin düzenli olarak okula devam etmesi için "Şartlı Eğitim Yardımı"nı başlattıklarını hatırlatarak, "Annelere şunu söylüyoruz, evlatlarınızı düzenli olarak okullara gönderirseniz, her gönderdiğiniz erkek evlat için ilkokulda 35 lira, kız evlatlar için 40 lira. Ortaöğretime, liselere gönderirseniz erkekler için 50 lira, kızlar için 60 lira ödeyeceğiz. Bu ana kadar annelerin hesabına yaklaşık 6 milyar lira para aktardık." bilgisini paylaştı.

Resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda davetli katıldı.

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