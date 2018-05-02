Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yılmaz, 10. Kalkınma Planı'nın 2014-2018 yıllarını kapsadığını ve bu planın 2013 yılında Mecliste kabul edildiğini anımsatarak, planda eğitimle ilgili bu yıl sonuna kadarki hedeflerin de yer aldığını ifade etti.
Bu hedeflerden birisinin de "herkesin muhitinde eğitim alması" olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Sınav sistemi mevcutken öğrenciye muhitinde eğitimi nasıl sağlayacaksın? Pencereden bakıyorsun, okulu görüyorsun ama evladını göremiyorsun. Niçin? Sınavla öğrenci alan okul sayısı bin 366. Bunlardan Anadolu liselerini seçenleri yüzde 10 kontenjanla alıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimizin yüzde 10'unun sınavla girebileceği okullar olsun. Geriye kalan yüzde 90'ın kendi muhitindeki okula gidebilmesi için bu oranın tutulması lazım. Aksi halde tam tersi olur ve eski sisteme döneriz. Biz eski sistemi getirmek istemiyoruz. Bunun için Anadolu liselerinde yüzde 10 kontenjanı dikkate alındı. Yüzde 10 kontenjan fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine ayrılan kontenjanla doldurulduysa Anadolu liselerine almadık."
"HER ŞEY ZAMANINDA, GEREKTİĞİ KADAR AÇIKLANACAKTIR"
İsmet Yılmaz, meslek liselerinde ise tematik meslek liseleri ile meslekle iş birliği yürüten proje okullarının dikkate alındığını anlattı.
Bu liselerde iki programın uygulandığını, birisinin Anadolu meslek programları olduğunu, bunların adrese dayalı öğrenci alacağını, diğerinin ise Anadolu teknik programları olduğunu dile getiren Yılmaz, bu programa ise öğrencinin sınavla alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bu meslek liselerinde fen lisesi programı uygulanmaktadır ve yüksek puanla girilen, çok tercih edilen programdır. Dolayısıyla yaptığımız işi tek tek açıklıyoruz. İnşallah haziran ayında sınav yapıldıktan sonra tercih ve yerleştirme ile ilgili kılavuzu yayınlayacağız. Her şey zamanında, gerektiği kadar açıklanacaktır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bazılarının eğitimi "filin tasviri" gibi tanımladığını, eğitimi tanımlayabilmek için resmin bütününe bakılması gerektiğini söyledi.
AK Parti iktidarları döneminde her alanda hizmetlerin yapıldığını, yapılan hizmetlerin en büyüğünün eğitim alanında gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:
"10. Kalkınma Planı'nda hedef konulmuş ve 'illerde okullar arasındaki farklılıkları azaltalım' şeklinde ifade edilmiş. Buradaki amaç Ağrı'da 90 kişilik sınıflar vardı. Yer yok denilen bir durumdaydı. Şimdi ise Ağrı'da da sayı 22, Bitlis'te de 22, Hakkari'de de 22. Söz konusu plandaki bu hususu giderdik. Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen tutabilmek mümkün değildi. Bugün Doğu'da öğretmen doluluk oranı yüzde 92, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90. Eğer gerçekten bir öğretmen ihtiyacı varsa bu Marmara Bölgesi'nde. Doluluk oranı yüzde 85. Dolayısıyla eğitimin kalitesinin artırılması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ne gerekiyorsa yapıyoruz. Planda, 'eğitimde erişim imkanlarını artıralım, ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 100'ün üzerine çıkaralım' diyor. Ortaöğretimde okullaşma oranı brüt yüzde 106,94. Koyduğumuz hedefe ulaşmışız. Bir milyon 200 binin üzerinde taşımalı eğitim yapıyoruz. Kaliteli eğitim için evlatlarımızın düzenli okula gitmesinin sağlanması lazım. Evlatlarının düzenli okula gitmelerini anneler sağlar. Bugüne kadar okullaşma adına 25 milyonun üzerindeki evladımızın ailesinin hesabına 6 milyar lira yatırdık."
Yılmaz, kadrolu öğretmen istihdamının 900 bin, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 50 bine yakın olduğunu kaydetti.
Bundan sonraki süreçte öğretmen istihdamının sözleşmeli gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Dört yıllık çalışma süresi sonunda bu öğretmenlerimizi kadroya alacağız. Milli Eğitim'deki ilgili personel sistemini uygulamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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