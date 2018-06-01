Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Gaziantep'in eğitim sorununun 2018- 2019 döneminde çözüleceğini aktaran Yılmaz, şöyle dedi:
"25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
"Hükümetimizin bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Bizden önce, savunma ve sağlıktan sonra eğitim gelirdi. Ama şimdi eğitim bir numara. Eğitime 134 milyar 700 milyon liranın üzerindeki bir kaynağı, yani bütçemizin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 2002'de ayrılan miktar 10,5 milyar bile değildi. Yüzde 10'una bile tekabül etmeyen bir miktardan, miktar olarak 12 katının üzerine çıktık. Bu yatırımlarla sadece bizim bakanlığımız döneminde 281 binin üzerinde derslik yaptık. Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi, derslik başına düşen öğrenci sayısının ne kadar önemli olduğunu bilen illerden biri Gaziantep'tir. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen atadık. Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede, bu kadar öğretmen ataması hiçbir dönemde olmadı. Biz geldiğimizde 500 binin üzerinde öğretmen vardı. Ama biz 584 bin öğretmen atadık. Bu yıl da Eylül'e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 584 bin artı 25 bin yaklaşık 610 bine yakın öğretmenimizi biz istihdam etmiş oluyoruz. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanan öğretmenlerdir."
GÜL: GELECEĞİN TEMİNATI, EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye'nin mutlu ve müreffeh geleceğinin teminatının eğitime yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek, "Her okul, her açıdan değerlendirirsek bizim geleceğimiz için çok güçlü bir teminat anlamına geliyor. Türkiye'nin sağlam, mutlu ve müreffeh geleceğinin teminatı eğitime yapılan yatırımlardır. Türkiye'de AK Parti öncesi, 2002 öncesinde eğitime yapılan yatırımları anlattı Sayın Bakanımız. Elbette daha iyisini yapmak istiyoruz. Ama 16 yılda bu kadar yapabildik. Gaziantep'in en büyük meselesi eğitimde, istenilen seviyeye ulaşacağız. Gaziantep'i eğitimde parlayan yıldız yapacağız. Nasıl ekonomide birinciysek, inşallah eğitimde de önümüzdeki dönem birinci Gaziantep'e olacaktır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından bakanlar ile protokol üyeleri, açılışını yaptıkları okulun sınıflarını gezdi.
350 BEKÇİ TÖRENLE YEMİN ETTİ
Bakanlar Gül ve Yılmaz, buradaki törenin ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen 350 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin törenine katıldı.
Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin, huzur ve güven adası olduğunu belirterek, "Bekçilerimiz inşallah huzur getirecektir. Mallarımız, sizin mallarınız. Şehirde huzur ve güven denildiğinde akla önce bekçi gelir. Ola ki o mahallede bir sıkıntı oldu, polisten önce gitmesi gereken bekçidir. Şimdi görüyorum bekçilerin hepsi genç, mert, kartal, civanmert. Yarından sonra bekçilerimiz Gaziantep'in güvenliğine huzur, esenlikler katacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise bekçilerin önemine dikkat çekerek, kimsenin Türkiye'yi diz çöktüremeyeceğini kaydetti. Bakan Gül, "Hepimizin çocukluğunda, gençlik çağlarında bekçiler güven ve huzurun adresi olmuştur. Esnafımız dükkanını kilitlediğinde rahat uyuyacak. Çünkü bekçilerimiz görevde olacaklar. Çocuklarımızı uyuşturucu müptelası yapmak isteyen o alçakların da karşısında bekçilerimiz duracak. Yanı başımızdaki hadiselere baktığımızda Türkiye 80 milyon bir ve beraber, kardeşçe, el ele, birlikte hayatını sürdürmektedir. Birliğimizi bozmak isteyen hainlere; terör örgütlerine, PKK'ya, YPG'ye, DEAŞ'a, FETÖ'ye göz açtırmayan emniyet güçlerimiz, kolluk kuvvetimiz ve en önemlisi milletimiz teröre Türkiye'yi diz çöktürmedi. Hiçbir kimse huzurumuzu bozamayacak. Allah'ın izniyle Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenler, ay-yıldızlı bayrak karşısında diz çökmeye mahkum olacaklardır" diye konuştu.
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