Bakan Yılmaz'dan TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili olarak "Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz" diye konuştu.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ortaöğretime yeni geçiş sisteminin, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsadığı bildirildi.
Bakanlıktan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Söz konusu yönetmelikteki düzenlemelerin ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkin olacağı anlatılan bilgilendirmede, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen, yani 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.
Bu konuya ilişkin yönetmelikte yer alan ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde "TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı" şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi, adı geçen yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ortaöğretime yeni geçiş, Bakanlığımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla uygulanacaktır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup, tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."
TEKİN'DEN YÖNETMELİK AÇIKLAMASI
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Ortaöğretim yönetmeliğine ilişkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlış yorumlarla kafa karıştırdıklarına" işaret eden Tekin, yönetmeliğin şu an 8'inci sınıfta okuyup 9'uncu sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsadığını belirtti.
Geçici maddenin ise nakil ve geçişleri düzenlediğini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise eski hükümlere göre yapılacağını kaydetti.
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