Bakan Yılmaz: Liseye giriş sınavında sadece 8. sınıftan soru sorulacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye geçişte yeni sistemle ilgili olarak TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalaru şu şekilde:

Bir önceki açıklamamızda 60 soru soracağımızı söylemiştik ancak biz bunu yaparken bizim öğrencilerimiz, ortaokulu bitirecekler liseye geçecekler. Aynı şekilde liseyi bitirip üniversiteye gidecekler. Daha sora soru sayısını 90'a çıkardık. 135 dakikalık bir süre içinde.

20 fen sorusu, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi ve atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi