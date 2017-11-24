Bakan Yılmaz 81 ilden öğretmenlerle Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA'nın haberine göre, Yılmaz başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Yılmaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiğiniz anlamlı günün 89. yıl dönümünde yurdumuzun her bir köşesinden gelen öğretmenlerimizle huzurunuzdayız. Nesillerimizi yetiştiren ve mesleğini fedakarlıkla ifa eden öğretmenlerimiz, bu kutsal görevlerinde en büyük gücü ve azmi sizin, milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefinizden almaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizle ülkemiz daha güçlü ve daha müreffeh olacak ve 21. yüzyılı hep birlikte Türkiye'nin yüzyılı yapacağız.

En büyük eserim dediğiniz ve gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünden daha güçlü, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır. Eğitim adına yaktığımız meşale nesilden nesle gururla aktarılacak ve hiç sönmeyecektir. Ruhunuz şad olsun."