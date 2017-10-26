Bakan Zeybekci Alman firmalarla ilgili çıkan iddiaya yanıt verdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Alman bankalarının Türkiye'ye finansmanı kısacağına dair bir haber çıktı. Dolar 3,80 TL'den, euro 4,50 TL'den döndü. Değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Zeybekci, bu söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Bunların tamamen asılsız haber olduğunu yine aynı şekilde ilgili kurumlar, gerek EBRD gerek ilgili kurumlar, böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığını kendi ağızlarından açıklıyorlar." şeklinde konuştu.

Nihat Zeybekci, Türkiye'nin gerek özel sektör gerek kamu tarafında kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmadığını ve yakın gelecekte de böyle bir probleminin olmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin kamu borçlarının milli gelire kıyaslandığında ne kadar iyi olduğunun gerek AB gerek OECD gerekse G20 ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya çıktığını kaydeden Zeybekci, "Dolayısıyla Türkiye'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyorum. Onun için bunların hepsini de spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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