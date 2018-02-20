Bakan Zeybekci, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve beraberindeki heyetle görüştü. Zeybekci, iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için her fırsatı değerlendirdiklerine dikkati çekti. Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret hacminin, beklenenin gerisinde kaldığını belirten Zeybekci, "İki ülke arasıdaki ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmakla ilgili ortak mutabakatımız oldu. Bu konuda teknik heyetler görüştü. Bugün bu konuları görüşeceğiz" diye konuştu.
Kumsishvili de iki ülkenin siyasi ve ekonomik olarak birbirine destek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"İki ülkenin yaşadığı zorlu zamanlarda birbirimizin desteğiyle hareket ettik. Türk hükümeti ve halkı, bize her zaman bitmek tükenmek bilmeyen şekilde destek vermeye devam etti. Yatırım ve ikili ticaret anlamında bizler son dönemlerde önemli adımlar attık. Henüz istenen seviyenin uzağındayız. Bugün burada yapılan toplantılar, işbirliğimizin daha da artmasına katkı sağlayacaktır. Özel sektörümüz de bundan faydalanacak ve ekonomik anlamda ilişkileri daha da geliştirecek."
"TÜRKİYE OLARAK TECRÜBELİYİZ"
Zeybekci, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığına ilişkin soruya Zeybekci, "Birçok ülkeye karşı bir çalışma var. Bu konuda Türkiye olarak tecrübeliyiz. Türk çelik ürünlerine karşı daha önce açılmış olan 3 anti damping soruşturması, önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine, haksız rekabet yaratsın diye hükümet olarak vermiş olduğumuz hiçbir destek ve teşvik yok" cevabını verdi.
Bakan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız. Çünkü Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, duyarlılıkları artar. Bununla ilgili bizlere şikayetleri olur, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız. Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir. Bu dönemde ABD'nin bazı ihraç ürünlerine ilave yükümlülük vergileri uygulamamız da oldu. Bu şekilde yakın takip ediyoruz. Ama ABD'nin, 'dünyanın her yerine serbestçe ürünlerimi satabileyim diğer taraftan da ABD'ye başka ülkeler istediği ürünleri serbestçe satmasın' anlayışı, kabul edilebilir bir şey değil."
Zeybekci, ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
"OTOYOL 2021'DE DEVREYE GİRECEK"
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Denizli'ye kadar uzatılmasını sağlayacak projenin son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan Zeybekci, söz konusu çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli ziyaretinde gündeme geldiğini söyledi.
Zeybekci, "İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için yarın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihale ilanına çıkarak süreci başlatmış olacak. Hazirana kadar ihale süreci bitecek. Bu sene yazın yapımının başlanmasını ve 2021'de devreye girmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Zeybekci, bu bölgede üç beş sene içinde 20 milyonun üzerinde turistin hareket halinde olacağına dikkati çekerek, bu yolun, turizmden, ihracata ve sanayiye kadar önemli katkılar sağlayacağına işaret etti.
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