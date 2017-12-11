Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT'de, Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen'in konuğu oldu. Zeybekci, 'Büyüme Özel Yayını'nda 3. çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.
Zeybekci'nin açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
İhracat desteklerimizi kurgulamıştık. Bu büyüme oldu. Diğer taraftan bu büyüme planlanarak yapılan bir büyümedir. Vermiş olduğumuz desteklerin, yatırım ile ilgili politikalarımızın başarılı sonuçlarıdır.
Yatırımların yüzde 3.57'lik bir payı var, ihracatın 3.53'lük, ithalatın 3.19'luk, stokların eksi 20'lik katkısı var. İhracattan ithalatı düştüğümüz zaman da net ihracatın 0,34'lük bir katkısı var.
İlk üç çeyrek ortalamasını aldığımızda da kalıcı olması bizi sevindiren şey oldu. İlk üç çeyrek büyümenin ortalaması 7.37 oldu. Bunun da 2.78'si ihracattan kaynaklanıyor. Net ihracatın katkısı 1.35 ve bu son derece olumlu.
Yine kamu yatırımlarının büyümeye verdiği destek 0.40'lar seviyesinde. Tüketim de 3.762lık bölüm de özel tüketimden geliyor. memnun ve mutluyuz. Yine uluslararası kuruluşların son yaptığı tahminlere bakacak olur isek, bu kuruluşlar Türkiye ile ilgili negatif bir şey söylediğinde Türkiye'nin bununla ilgili maliyet ödemesi... Üç defa Türkiye ile ilgili tahmin edip, bunu tutturamayan kuruluşlar...
Geçtiğimiz sene de Türkiye'nin büyümesinin 5'in üzerinde elde edeceğimiz zaman bunları da biliyor görüyorduk. Her birinin tek tek gerçekleşiyor olması bizleri mutlu ediyor.
Zeybekci, 2017 büyüme tahmini hakkında ise şöyle konuştu:
"Orta vadeli programımızda hedefimiz yüzde 5.5'ti. Son çeyrekte sıfır büyüse bile orta vadeli programa çok yaklaşıyor. Yüzde 5 büyürsek yüzde 6.5'lar seviyesinde...
Biz yıl sonunda yüzde 6.7 ya da 6.8 yukarı yönde büyümeyi yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Yüzde 7 civarında bir büyüme de sürpriz olmayacaktır.
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