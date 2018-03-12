Zeybekci, Japonya'daki temasları kapsamında Türk-Japon Müteahhitlik İşbirliği Semineri'ne katıldı. İki ülke halkının, dünyanın her tarafında yapabileceği iş ve güç birliği fırsatlarını görüşmek üzere bir araya geldiğini belirten Zeybekci, Asya'nın iki ucundaki iki ülkenin, birbirlerine duyduğu sevgi ve sempatiyi istenilen şekilde iş birliğine, ekonomiye, ortaklıklara ve iş hacmine yansıtamadığını söyledi.

Zeybekci, samuraylar ve Osmanlı'nın yeniçerilerinin hikayesinin iş dünyasında tekrarlanabileceğini ve dünyayı yeniden inşa edebileceklerini dile getirdi. Türkiye'nin, Japonya'nın 1970'lerdeki büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Zeybekci, Türkiye'nin, büyüme rakamlarıyla OECD ve G20 üyesi ülkeler arasında birinci sırada olduğunu bildirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin büyümesini, önümüzdeki yıllarda "Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi" olarak sürdüreceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, Japon firmaları için dünyada en iyi fırsatların barındığı ve olduğu ülke konumundadır. 81 milyonluk nüfusu ve 31,7 yaş olan nüfus ortalamasıyla geleceği kurgulayacak olursak, Türkiye'de yatırım yapan Japon firmaları dünyanın diğer bölgelerindeki yatırımlarından çok daha fazla kazanacaktır. Türkiye, kendi coğrafyasıyla sınırlı değildir. Türkiye, kültür coğrafyası dediğimiz Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar gibi çok büyük bir coğrafyanın orta yerinde çok büyük bir fırsatlar ülkesidir. Türk şirketleri, Japon ortaklarına bu kadar geniş bir coğrafyayı fırsat olarak sunmaktadır."

Zeybekci, Türkiye'nin gelecek 10 yılda enerjide 150 milyar dolar, ulaştırma, hızlı tren ve otoyol yatırımlarında 100 milyar dolar ve sağlık teknolojileri alanında da benzer büyüklükte yatırımlar yapacağını dile getirdi.

Türkiye'nin, milli gelirini artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Zeybekci, "Türkiye, 15 yılda kendisini 3,5-4 kat büyüttü. Önümüzdeki 10 yılda her şeyini ikiye katlama fırsatını size sunmaktadır. Türkiye bu fırsatları dostlarıyla sizlerle paylaşmak istiyor" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ"

Türk müteahhitlik firmalarının, dünya genelinde değeri 360 milyar dolara ulaşan projeyi başarıyla tamamladığına dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlik şirketleri, dünyadaki en büyük 250 firma arasında 46 firmayla ikinci sırada. Proje tutarı sıralamasında Japonya'nın bir sıra önünde ve yedinci. Türkiye ve Japonya bir araya gelirse, dünyada, Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da, Ortadoğu'da bir numara olma ihtimaline sahip. Bunu yapmak için teknoloji ve finans imkanlarına sahibiz. Bize düşen, bunu yaratacak iklimi, ortamı ve hukuki altyapıyı oluşturmak. Afrika'da birlikte olursak orada yakalanacak fırsatı sizin takdirlerine bırakıyorum. Önümüzdeki 10 yılda Irak yeniden inşa edilecek, Suriye'deki savaş bitecek, oradaki fırsatları Türk ve Japon müteahhitlik şirketleri birlikte değerlendirecek. Asya ve Orta Asya'daki Türkçe konuşan Türk cumhuriyetlerinde de çok büyük işler yapabileceğiz. Türk ve Japon firmalarının, kalitesiyle önemli pazarlarda çok kolaylıkla Çin'i geride bırakabileceğine inanıyoruz."

Zeybekci, Japon kültüründe kiraz çiçeği "sakura"nın önemine işaret ederek, "Türk ve Japon iş birliği müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde 'sakura' kadar muhteşem ve güzel olacak. Şimdi sakura için gerekli iklim, mevsim ve bahçeyi oluşturma görevi bize ait." ifadesini kullandı.

Eylül ayında Türk-Japon İş Konseyi'ni İstanbul'da toplamayı planladıklarını aktaran Zeybekci, bu vesileyle iki ülke müteahhitlik sektörü temsilcilerinin de İstanbul'da bir araya gelmesi önerisinde bulundu.

Bakan Zeybekci, konuşmaların ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ile "Türkiye ile Japonya Arasında Üçüncü Ülkelerde Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. İki bakan, bir süre baş başa görüştü.

Zeybekci, seminerin ardından Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Başkanı Hiroyuki Ishige ile de bir araya geldi.