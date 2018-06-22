Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında Cüneyt Başaran’ın sorularını yanıtladı. Zeybekci hem kurlardaki mevcut durum hem de patates soğan fiyatlarında son dönem yaşanan artışla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve net mesajlar verdi.

"TCMB'nin döviz satarak kura müdahale etmesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim. Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder.

Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.

Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. Oyuna düşmemek lazım

Oynak bir kur kimsenin istediği kur değil, kur öngörülebilir olmalı. Geleceği görebilmeniz lazım. Türk lirasının beklentilerinin üzerinde değerinin düşmesi maliyetleri, enflasyonu olumsuz etkiliyor.

Olması gereken şey; özel sektör ve reel sektörün kendi planlamasını kendi yapmasıdır. Dolayısıyla reel sektör ve özel sektör gözüyle bakıyorum. Türkiye büyüyecekse reel sektör eliyle büyüyecek

Türkiye'de reel sektör borçları neden bu kadar arttı? Çünkü Türkiye reel sektörleşiyor, Türk ekonomisi özelleşiyor. Özel sektör ağırlıklı. Üçüncü havalimanını yapıyor, hastaneler, otoyollar ve bir çok enerji yatırımlarımızın tamamı özel sektör yoluyla yapılıyor. Türk ekonomisi 2002'den bu yana 3,5-4 kat büyüdüyse reel sektörün eliyledir

Türkiye'de 17 tane bankanın kredi notunu düşürenler suç üstü yakalanmıştır. Bunu manipule etmek isteyenler bunların tetikçisi haline geldiler.

PATATES-SOĞAN FİYATLARI

Soğan ve patates çok önemli. Enflasyondaki artışın yüzde 0,38'i patates ve soğandan geliyor. Üretim düşüklüğünden değil, hasat zamanı gelmedi daha şu anda yaşadığımız sıkıntıyı biliyoruz, bazı yerlerde spekülasyon ve depolama var.

Mayıs ayında yüzde 35 arttı patates fiyatı. Buna göz mü yumayacağız? Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım. Şartlı, adı ve miktarı belli ve Türk Lirası ödeyerek alacağız. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak. Gerekirse müdahaleye devam ederiz. Herkes elini ayağını denk alsın. Soğan ve patates ithalatının doğru müdahale olduğunu düşünüyorum.