Bakan Zeybekci'den asgari ücret açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Zeybekci konuşmasında gündemle ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Nihat Zeybekci'nin açıklamaları şöyle.
ASGARİ ÜCRET OLABİLDİĞİNCE YÜKSEK OLSUN
Zeybekci, bütçe giderleri içindeki kamu personel giderlerinin payının 2004 yılından bugüne kadar yüzde 20'ler seviyesinden yüzde 30'lar seviyesine geldiğini belirtti ve ekonomi dünyasının sessizliğine değindi. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti:
ASGARİ ÜCRET 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN GEÇİM ÜCRETİ DEĞİLDİR
Asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, asgari ücretin olabildiğince yüksek olması gerektiğini ancak ülkenin de gerçekleri olduğunun altını çizdi. Asgari ücretin milli gelire oranında Türkiye'nin en üst seviyelerde olduğunu söyleyen Zeybekci, yine de bu ücretin yeterli olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:
"Hiç kimse bana şunu söylemesin, bu ülkede asgari ücretle ilgili bin 200 mü olsun, 2 bin 500 mü olsun, 5 bin mi olsun? Olabildiğince yüksek olsun. Ülkemin kaynakları öyle bir notkada olsun ki, Türkiye'de üstadın dediği gibi, öyle bir hayat olsun ki tek tasamız ölüm olsun. Herkes mutlu olsun. Refah yüksek olsun. Ama hayatın gerçekleri var. Ülkemizin gerçekleri ve gelirleri var. Sıralamalar var.
Asgari ücretin milli gelire oranına baktığımız zaman en üst seviyelerdeyiz. Yeterli mi? Yetmez biliyorum.
Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Asgari ücret bir iş için bir hizmet için verilebilecek ülkenin imkan ve kaynaklarını zorlayarak belirlenen bir ücrettir. Yeterli midir? Değildir. Dünyanın hiçbir yerinde yeterli değildir."
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