Bakan Zeybekci'den ihracat açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon" ana temasıyla düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un açılış oturumunda yaptığı konuşmada, İzmir'in Doğu Akdeniz'in ekonomi merkezi haline geldiğini dile getirerek, "Türkiye ve Yunanistan, 21. yüzyılda Ege'yi, Avrupa’nın eğitim, yüksek teknoloji, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji, eczacılık ve organik tarım merkezi haline getirebilirse bu topraklar, tıpkı geçmişte olduğu gibi zengin, müreffeh ve mutlu insanlar ülkesi olacaktır. Ege’yi yenilenebilir enerji, tıp teknolojileri ve sağlık turizmi, yazılım ve eğitim merkezi haline getirmeliyiz. Ayrıca organik tarımda Ege bir dünya markası haline gelmeli. Ege’nin stratejisi ve vizyonu bu olmalıdır."ifadelerini kullandı.

İHRACATTA TARİHİ ZİRVE

Türkiye'nin bu hedefleri de kapsama alanına alan proje bazlı yatırım teşvik sitemini hayata geçirdiğini, ilk etapta 100 milyar liralık bir yatırım üzerinde çalışıldığını aktaran Zeybekci, ülke büyümesi içinde üretimin, yatırımın ve ihracatın payının artışına işaret etti.

Zeybekci, şöyle devam etti:

"2016 yılında hain işgal girişiminin devam ettiği günlerde ihracat seferberliği başlattık. Bugün itibarıyla, ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız."

İhracatın ve yatırımların büyümeye olan katkısını sürdürülebilir hale getirmek istediklerini, Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında da ilk gündemlerinin bu olduğunu dile getiren Zeybekci, "Üçüncü çeyrekte inşallah dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden biri olacağız." dedi.

Yunanistan ile Ege'nin iki tarafındaki fırsatları biraraya getirmek ve değerlendirmek istediklerini, bu coğrafyada yaşayan insanların refahının artırılmaması halinde tarihin kendilerinden hesap soracağını aktaran Zeybekci, sonbaharda Başbakanım Binali Yıldırım'ın başkanlığında Selanik'teki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ve Ortak Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Konseyi'ni harekete geçireceklerini bildirdi.

İki ülke arasında 2014 ve 2015'te başarılı örnekleri uygulanan iş forumlarını yeniden canlandırmak istediklerini sözlerine ekleyen Zeybekci, iki ülkede 6 ayda bir düzenlenecek bu forumlarda iş insanlarının bir araya getirileceğini kaydetti.

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