Bakan Zeybekci'den ihracatçılara kolaylık müjdesi!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla sahaya inen uzmanların yüzlerce firmayla mülakat gerçekleştirmesiyle "kolaydestek.gov.tr"nin kurulmasına uzanan süreç başladı. Bakanlıkça sunulan desteklerin kullanım süreçlerindeki sorunların tespit edilmesi ve buna yönelik çözümler üretilmesi için yapılan mülakatlar sonucu, şirketlerin mevzuata erişme, anlama ve yorumlamada zorluklar yaşadığı, başvuru yapmada güçlük çektikleri, bazı firmaların başvuru yapsalar bile desteklerden faydalanamayacaklarını düşündükleri hatta "Devlet Destekleri Danışmanlığı" adı altında bir meslek grubunun oluştuğu tespit edildi.

Bu sorunların çözümü için kapsamlı bir strateji geliştiren Bakanlık bünyesindeki Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları ünitesi Nudge Turkey'nin, ilk etapta henüz desteklerden haberdar olmayan firmalara doğrudan ulaşması kararlaştırıldı. Bakan Zeybekci tarafından bizzat kaleme alınan mektupla firmalar destekler hakkında bilgilendirilecek ve bunlara başvurmaya davet edilecek. Özellikle daha önce herhangi bir destekten faydalanmamış şirketlere Zeybekci özel bir mesaj verecek.

BELGELER FİRMALARA HAZIR SUNULUYOR

Firmaların mevzuatı anlaması ve evraklara erişimde yaşanan sıkıntılarının giderilmesi için "kolaydestek.gov.tr" adlı internet sitesi de kullanıma açıldı. Sitede her destek, görsel olarak anlatılıyor. Belgeler firmalara hazır sunuluyor. Firmalara, gerekli belgeleri indirerek, sitenin yönlendirdiği yere başvurularını yapmak ve destek ödemelerini almak kalıyor.



İfadeler, simgeler ve tasarımın tamamen davranışsal prensipler gözetilerek oluşturulduğu sitede, Bakan Zeybekci'nin ihracatçı firmalara yönelik hitap ve çağrısı da yer alıyor.

Zeybekci, çağrısında, yeni internet sitesi sayesinde Bakanlığının tüm destekleri hakkında kolayca bilgiye erişilebileceğini belirterek, burada nasıl başvuru yapılabileceğinin ve püf noktalarının adım adım anlatıldığını bildirdi.

"Değerli ihracatçı meslektaşım, bu destekler sizin için bir lütuf değil, bu ülkenin firmaları olarak sizin hakkınız" ifadesini kullanan Zeybekci, "Gelin, hiç vakit kaybetmeden desteklerimizden faydalanmaya başlayın. İhracat milli bir meseledir. Biz bu yolda tüm imkanlarımızla sizi desteklemeye varız" değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçılar ve Ekonomi Bakanlığının bir aile olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Sizlerle ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İhracat yapmanıza yardımcı olmak için onlarca farklı destek sunuyoruz. Pek çok kalemde harcamalarınızın en az yüzde 50'sini biz karşılıyoruz ancak desteklerimizden yararlanan firma sayısı bizim beklentilerimizin çok altında. Arkadaşlarım birçok firmayla görüştü ve bu konu hakkındaki endişelerini dinlediler. 1990'lı yıllarda ihracata atılmış, uzun yıllarını ihracat sevdasına vermiş bir meslektaşınız olarak, şunun altını çizmek istiyorum, bizim desteklerimize gerekli belgelerle başvurup desteğini alamayan bir firmamız yok, olamaz. Artık büyük-küçük tüm firmalarımızın bu desteklere daha kolay ulaşabilmesi için basit, yeni ve anlaşılır bir sisteme geçiyoruz. Tüm destekleri anlatan 'kolaydestek.gov.tr'yi sizin için hazırladık. Bu sayede artık ilk kez, gerekli belgeleri nereden alıyorduk, nereye başvuruyoruz diye düşünmenize gerek bile yok. Yeni internet sitemizde neleri destekliyoruz, örneklerle nasıl başvuru yapılır, bilmeniz gereken püf noktaları nelerdir adım adım anlattık. Her bir destek için size yardımcı olacak uzmanlarımızın bilgileri de sitemizde yer alıyor."

BAŞVURUDA E-İMZA DÖNEMİ

Öte yandan, 1 Nisan'dan itibaren yapılacak ihracat destek müracaatları, firmaların kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri üzerinden elektronik imzalı olarak elektronik ortamda alınmaya başlanacak. Bu tarihten itibaren kağıt ortamında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ekonomi Bakanlığı, bu uygulamayla başvuru süreçlerinin hızlanmasını, devlet desteklerinde hizmet kalitesinin artırılmasını ve uygulamada etkinlik sağlanmasını hedefliyor.