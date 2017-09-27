Bakan Zeybekci'den "OHAL için ara formül" önerisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomik ambargonun tehlikeli bir söylem olduğunu dile getirerek “Rusya ilk ticarete dokundu ve Türkiye’ye ders vermeye çalıştı. Bu son derece yanlıştı. Kuzey Irak konusunda aynı yanlışı yapmamızı uygun görmüyorum. Kuzey Irak’ta ticaretle ve gümrük kapıları ile ilgili bir talimat yok” diye konuştu.

OHAL İÇİN ARA FORMÜL

Bakan Zeybekci, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, OHAL'le ilgili olarak, OHAL’in gerekçelerinin tam olarak ortadan kalkmaması nedeniyle bir ara formül bulunabileceğini söyledi.

Bakan Zeybekci şunları söyledi:

(OHAL) Ama gerekçeleri tamamen kalkmadığı için de, geçici olarak da olsa Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımıza ihtiyaç duydukları kanuni düzenlemelerin yapılması yetkisi verilebilir. İçişleri Bakanlığı’na, devletin içindeki ihanet şebekelerinin temizlenmesiyle ilgili düzenlemeler için, yetkiyi 1 yıl gibi geçici bir süre için verebiliriz. Adalet Bakanlığı’na da gözaltı ve tutukluluk süreleriyle ilgili geçici olarak bu yetki verilebilir. Bu benim şahsi görüşüm. Bakanlar Kurulu’nda görüşmedik. Adalet Bakanımızla böyle bir sohbetimiz var. Evet ekonomiyle ilgili hiçbir pürüz olmaması için en üstün gayreti gösteriyoruz. Ama sonuçta OHAL. ‘Ne kadar güvenli bir ülke OHAL’i de var’ demiyorlar.

"EKONOMİK AMBARGO TEHLİKELİ BİR SÖYLEM"

(Kuzey Irak'a yaptırımlar) 25 bakan varsa, o kadar çok görüş var demektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı ‘duygusuz, kapitalist bakanlık’ olarak algılanabiliyor. Ama Ekonomi Bakanlığı olarak bizim görüşümüz sadece ve sadece Türkiye’nin menfaati. Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kustal davamız, sen hala ticaret’ diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanı’yım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye’nin menfaatinden bahsediyoruz” diye konuştu. Zeybekci, koşulların değişmesi durumunda merkezi Irak’a yapılan sevkiyatın sürmesi için İran üzerinden iki ayrı kapı üzerinden güzergahın kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Bunların şahsi görüşü olduğunu söyleyen Zeybekci, “Ama Rusya da doğalgaz hatlarını kapatmadı. Hatta Ukrayna’ya karşı bile kapatmadı.

"ALMANYA İLE KÖTÜYE GİDİŞ DURACAK"

Almanya'da seçim kampanyasının sonucu olarak ırkçı kesimlere yönelişin olduğunu söyleyen Zeybekci, bundan sonraki dönemde ise Almanya’yla kötüye gidişin duracağına inandığını söyledi. İki ülke arasında yatırım yapan şirketlerin toplamıyla birlikte 100 milyar dolarlık bir potansiyelin olduğunu ifade eden Zeybekci, “Sepete tekme attığınızda sepet dolu. Ayaklarınız acır. İki taraf için de geçerli. Bence bundan sonra kendileri olmaya doğru döneceklerdir ve ırkçı partilerin yükselmesine kadim Avrupa izin vermeyecektir” diye konuştu. Gümrük Birliği güncelleme sürecinin de devam edeceği beklentisinde olduğunu söyleyen Zeybekci, AB’ye üyelik konusunda ise umutlu olmadığı mesajını verdi. Türkiye’de gelir 20 bin doların üstüne çıktığında ve standartlarda AB’nin ötesine geçildiğinde ise, üyelik konusunda farklı bir durum olacağını kaydeden Zeybekci, “Ama o zaman da Türkiye girmez” ifadelerini kullandı. Zeybekci AB ile ekonomik ilişkilerin iki tarafı birbirine bağladığını belirtirken; “Böyle bir durumda ‘al resimleri-ver resimleri’ durumu olmaz” dedi.

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