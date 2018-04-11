Proje bazlı teşvik sistemi açıklandı. 135 milyar TL paketin içeriğinde nelerin mevcut olup olmadığı, yatırımların ne zaman devreye gireceği gibi detayları Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen'e anlatıyor.

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Türkiye için son derece önemli bir program. Neye göre tercih edildi? Zayıf yanlarımızı fırsata çevirdik. Cari açık verdiğimiz sektör ve rakamları ele aldığımızda şu demek; müşterisi ve talep var, bir yatırımcının aradığı en önemli şey budur.

Tüm dünyaya bir yatırım teşvik sistemi koyduk, bizden talep etsin yerine biz büt6ün dünyaya bununla ilgili birebir tanıtım yaptık. Türkiye'de böyle bir potansiyel var, gelin bu alana yatırım yapın. Terzi usulü tasarladığımız her firma için farklıdır. Kiminde finansman, kiminde nitelikli personel, kiminde altyapı ile ilgili destekleri birlikte karar verdik. Çok güzel sonuç aldık.

En iddialı ve en kapsamlı teşvik sistemi yetkisi devam ediyor. Eşe dosta gitti eleştirilerine karşı hiçbir şey söylemiyorum. Her şey açık ve net. Baksınlar herkes, herkes ortada.

Tamamı yabancı ortaklı yatırım. 2018 sonuna doğru geldimizde de sizler de bu konuyu göreceksiniz.

2018 büyüme öngörülerine baktığımız zaman öncü göstergeler 2018 birinci çeyrekle ilgili beklentilerin oldukça üstünde geleceğini gösteriyor. Artık söylenebilir rakamlar yüzde 7'nin üzerinde büyüme öngörülüyor.

2017 kapasite kullanım alanlarına baktığımız zaman sona geldi, yatırım yapacak. Buradan yola çıkarak 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız dedik, yapıyoruz. Şimdi de 161.5'lar sonuna geleceğiz nisan sonunda. Büyüme ile ilgili kombinasyona baktığımız zaman sadece özel sektör ve ihracata dayalı kombinasyonunda olsun. Türkiye'de 2018 yılındaki büyümenin içinde yatırımların da payı yüksek olacak.

Ayrıntılar geliyor...