Bakan Zeybekci istihdam rakamlarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Haziran ayı istihdam rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşsizlik oranının yüzde 10,2 olduğunu kaydeden Zeybekci, "Ekonomik büyümedeki artışla birlikte beklendiği gibi istihdam artıyor, işsizlik oranı geriliyor.

İşgücüne katılım oranındaki yüzde 53,4'lük rekor seviyeye ulaşılmasında ihracat ve büyümedeki gelişmeler önemli etkiye sahip" dedi.

Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin kişi artırdıklarının altını çizen Ekonomi Bakanı, istihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştığını ve bu alanda eriştikleri en yüksek seviyeyi elde ettiklerini kaydetti.



"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİN ETKİLERİNİ GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan istihdam seferberliğinin etkilerini görmeye devam ettiklerini vurgulayan Zeybekci, "Bütçe disiplininden ve mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik dengeleri bozmadan, cari açığı finanse edilebilir bir seviyede tutarak yüzde 5,5-6 aralığında büyüdüğümüz sürece işsizlik rakamını tek haneli seviyelere getireceğiz".

istihdam rakamları

nihat zeybekci

işsizlik rakamları

istihdam rakamları haziran