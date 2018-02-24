Ekonomi Bakanı Zeybekci, Libya- Türkiye Yatırım ve Kalkınma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bugün dünyanın ikinci en büyük müteahhitlik sektörüne sahip Türkiye'nin yurt dışında ilk projelerine Libya ile başladığını hatırlatarak, bu durumun Libya'ya karşı bir vefa borcunu da beraberinde getirdiğini söyledi.
Bu sektörün dışında da iki ülke arasında önemli kültürel birlik ve ortak tarih bulunduğunu ifade eden Zeybekci, Libya ile Türkiye'nin ilişkilerinin ortak paydalar etrafında görülmesi ve geleceğin bu şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.
Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İslam coğrafyasında düşmanlıkların bitmesini istediğini dile getiren Zeybekci, coğrafyanın üzerinden hain fitne ellerin bir an önce çekilmesi temennisinde bulundu.
2017'DE LİBYA İLE İLGİLİ CANLANMA YAŞANDI
Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bitmiş, hak edişi gerçekleşmiş projelerin ödemesinin yapılmadığını biliyoruz. Bitme noktasına gelmiş projeler var. Bunların müteahhitlerinin oradaki zor durumunu, mağduriyetlerini biliyoruz. Ya da çok büyük projeler başlanmış, henüz bir noktaya gelememiş, güvenlik sebebiyle de terk edilmiş, bunları da biliyoruz. Birçok şirketimizin verdikleri teminat mektuplarının, 7-8 seneden beri komisyonlarını ödedikleri için de çok büyük maliyetlere katlandıklarını da biliyoruz. Aldığımız bir karar var, Libya hükümeti ile oturacağız, öncelikle biten işleri temizleyeceğiz, ardından hemen bitirilebilecek işlerle ilgili çok hızlı ne yapılabileceğine bakacağız. Bunu Libya hükümeti yapacak ve Libya hükümeti önceliklerini belirleyecek. Kendi öncelik sıralamasını yapacak. Biz de bu sıralamaya göre elimizden gelen ne varsa yapacağız."
Libya'nın yeniden imarı ile ilgili hak ettiği potansiyeline hitap eden yürüyüşe başlayacağına olan inancını dile getiren Zeybekci, 2017 yılında Libya ile ilgili bir canlanma yaşandığını söyledi. Bu yükselişi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Zeybekci, Libya'daki Türk Büyükelçiliği'nin de güçlü şekilde varlığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
BU İSRAFTIR, İSRAF HARAMDIR
Ekonomi Bakanı Zeybekci, önümüzdeki dönemde 3 konu üzerinde yoğunlaşılacağını belirterek, şöyle devam etti:
Müteahhitlik firmaları ile işveren kuruluşların bir an önce görüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, Türk şirketlerin gidip projelerini bitirmesi için Libya hükümetinin çağrıda bulunması, böylelikle güvenlik meselesinin de çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.
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