Ekonomi Bakanı Zeybekci, Libya- Türkiye Yatırım ve Kalkınma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bugün dünyanın ikinci en büyük müteahhitlik sektörüne sahip Türkiye'nin yurt dışında ilk projelerine Libya ile başladığını hatırlatarak, bu durumun Libya'ya karşı bir vefa borcunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu sektörün dışında da iki ülke arasında önemli kültürel birlik ve ortak tarih bulunduğunu ifade eden Zeybekci, Libya ile Türkiye'nin ilişkilerinin ortak paydalar etrafında görülmesi ve geleceğin bu şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.

Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Libya ile Türkiye birbirini tamamlayan, birbirine rakip olması asla mümkün olmayan iki ülke. Biz birbirimizin derdine çare olabiliriz. Türkiye'nin bugün geldiği noktaya bakacak olursak, bütün bunları birçok olumsuzluğa rağmen başarabilen bir ülkeyiz. 2016 yılındaki ihanet, işgal girişimine, etrafımızdaki ateş çemberine, dünyanın her yerindeki durmak bilmeyen algı operasyonuna ve son dönemde ülke olarak kendi güvenliğimizi garanti altına almak için askeri müdahale yapmak zorunda olduğumuz çevrelerdeki yaşadığımız atmosfere rağmen şu an dünyanın en hızlı ve nitelikli büyüyen ülkesindeyiz. Türkiye olarak ilk 3 çeyrekteki büyümemizin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracata dayalı büyüme olarak gerçekleştiren bir ülkedeyiz. Libya'nın hemen yanındaki bir komşuda, sanayi sektöründe yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapabilen özel sektör sermayelerinin olduğu bir ülkedeyiz şu an... Cezayir'den bahsediyorum, eminim Libya'da da yapabileceğimiz çok şey var.

İslam coğrafyasında düşmanlıkların bitmesini istediğini dile getiren Zeybekci, coğrafyanın üzerinden hain fitne ellerin bir an önce çekilmesi temennisinde bulundu.

2017'DE LİBYA İLE İLGİLİ CANLANMA YAŞANDI

Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitmiş, hak edişi gerçekleşmiş projelerin ödemesinin yapılmadığını biliyoruz. Bitme noktasına gelmiş projeler var. Bunların müteahhitlerinin oradaki zor durumunu, mağduriyetlerini biliyoruz. Ya da çok büyük projeler başlanmış, henüz bir noktaya gelememiş, güvenlik sebebiyle de terk edilmiş, bunları da biliyoruz. Birçok şirketimizin verdikleri teminat mektuplarının, 7-8 seneden beri komisyonlarını ödedikleri için de çok büyük maliyetlere katlandıklarını da biliyoruz. Aldığımız bir karar var, Libya hükümeti ile oturacağız, öncelikle biten işleri temizleyeceğiz, ardından hemen bitirilebilecek işlerle ilgili çok hızlı ne yapılabileceğine bakacağız. Bunu Libya hükümeti yapacak ve Libya hükümeti önceliklerini belirleyecek. Kendi öncelik sıralamasını yapacak. Biz de bu sıralamaya göre elimizden gelen ne varsa yapacağız."

Libya'nın yeniden imarı ile ilgili hak ettiği potansiyeline hitap eden yürüyüşe başlayacağına olan inancını dile getiren Zeybekci, 2017 yılında Libya ile ilgili bir canlanma yaşandığını söyledi. Bu yükselişi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Zeybekci, Libya'daki Türk Büyükelçiliği'nin de güçlü şekilde varlığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

BU İSRAFTIR, İSRAF HARAMDIR

Ekonomi Bakanı Zeybekci, önümüzdeki dönemde 3 konu üzerinde yoğunlaşılacağını belirterek, şöyle devam etti:

Kesin kabuller, bizim için en öncelikli konu... Ayrıca, kesintilerin çözülmesi konusu... Libya ile Türkiye arasında yapılan işlerde verilen teminat mektuplarında, Avrupalı bir bankanın bunu onaylaması veya onun garantisinde olmasını kabul edemiyorum. Bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir değil. Dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olan Türkiye'nin Eximbank'ı, sadece yönetim kurulunun imzasıyla dünyadan 40 milyar dolar uygun şartlarla borçlanabilecek, diğer yandan Türkiye'nin verdiği teminat mektuplarını Eximbank'ın beşte biri etmeyen bir banka garanti verecek. Hadi canım, öyle şey mi olur? Bunu aklınıza kim düşürdü, bilmiyorum. Sizden özellikle istirham ediyorum; gelin bizim müteahhitlerimizin bu teminat mektuplarını, gerekiyorsa Hazine garantisiyle, gerekiyorsa Eximbank olarak biz verelim. Birileri gelmiş, sadece teminat mektubuna garanti verdi, ismini koydu diye yüzde 2 alıyor. Bu israftır, israf haramdır. Bir an önce bunu düzelteceğimizi bekliyorum.

Müteahhitlik firmaları ile işveren kuruluşların bir an önce görüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, Türk şirketlerin gidip projelerini bitirmesi için Libya hükümetinin çağrıda bulunması, böylelikle güvenlik meselesinin de çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.