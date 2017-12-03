Bakan Kaya: En kısa zamanda güvenli bölge oluşsun istiyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Habertürk TV Ajanda programında Benan Taşdemir'in konuğu oldu. Programda Türkiye'de kadına yönelik artan şiddeti ve Suriyeli mülteciler masaya yatırıldı.

Suriyeli mültecilere aile bakanlığı olarak Psiko-Sosyal destek verdiklerini söyleyen Bakan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

''Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli mülteciler için, Aile Bakanlığı olarak Psiko-Sosyal destek veriyoruz. Çocukların yaşadığı tramva çok büyük. Bu çocukların en büyük ihtiyaçlarından biri Psiko-Sosyal destek. Suriyeli pisikologlar eşliğinde, Suriyeli kadın ve çocuklara Psiko-Sosyal destek hizmeti veriyoruz. Bu çocukların tramvatik yaşam sürmelerinin önüne geçmek istiyoruz.''

DÜNYA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

''Sosyal Uyum Yardım Programı AB'den aldığımız yardımların en anlamlı olanı. 3+3 milyar avro için bürokratik sebepler öne sürüyorlar. Buradaki kadınların ve çocukların acil ihtiyaçları var. Sosyal Uyum Yardım Programı'nı başlattık. Bu yardımın devam etmesi için AB tarafının sürekli desteklemesi gerekiyor. Türkiye olarak çok şey yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 30 milyon dolar harcadık diyor. Bu devlet ve gönüllüler tarafından. Dünya üzerine düşeni yapmalı. Avrupa ile geri kabul anlaşması yapmıştık. Orada 3+3 milyar avro sözünü vermişlerdi. Daha 1 milyara çıkmadık. 175 bin çocuğumuza okul desteği verdik bu güne kadar. Sosyal uyum yardımın AB tarafından artarak devam etmesini istiyorum. Okul dışında çocuk görmeyelim istiyoruz. Bir çocuğun bir yerde asla çalışmasını istemiyoruz.

AKILLARINDAKİ TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA

Cumhurbaşkanımız en son yardımların yapılması için ciddi çağrılarda bulundu. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen çok fazla mülteci var. Akıllarındaki Türkiye değil, Avrupa. Gerekli yardımları yapmaları lazım. İnsanların yurtlarına dönmesi lazım. Herkes vatanında yaşamak istiyor. Suriyeliler de hep vatanlarına dönmek istediklerini ifade ediyor.

Türkiye'de çok fazla Suriyeli çocuk gözlerini dünyaya açtı. Hem doğumla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Sağlık bakanlığı mültecilere ücretsiz hizmet veriyor. Kadınların ve çocukların sağlıklı şekilde çocuklarını dünyaya getirmeleri ve sonrası için elimizden geleni yapıyoruz.''

EN KISA ZAMANDA GÜVENLİ BÖLGE OLUŞSUN İSTİYORUZ

''Yeni kamp yok. Akış durdu. 230 bin kişi kaplarda yaşıyor. 6 yıl oldu. Gündemimizde orada ki sorunun çözülmesi ve insanların ülkelerine dönmesi var. Diplomatik olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. En kısa zamanda orada güvenli bölge oluşsun istiyoruz.

STK'lar ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de çok fazla gönülden Suriyelere destek olan STK'lar var. Devlet olarak sahip çıkıyoruz. Koruyucu aile uygulamamız var. Çok güzel bir uygulama. Koruyucu aile uygulamamız var. Devlet olarak yaşlı, engelli ve çocuğa nasıl destek gerekiyorsa elimizi uzatıyoruz. Şiddete uğrayan Suriyeli kadınlar, kadın konuk evimizden faydalanabiliyor.'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KADINLARDAN ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ''Kadına şiddeti mazeret uyduran, adeta meşrulaştıran bir ana muhalefet var.'' dedi.

''Kadına karşı şiddet insanlığa ihanettir. Bu suriyeli kadın da olsa, Amerikalı kadın da olsa. Futbolcularımız şiddetle ilgili bize destek verdiler. Bir tarafta 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' diyen bir cumhurbaşkanımız var, bir tarafta kadına şiddeti mazeret uyduran, adeta meşrulaştıran bir ana muhalefet var. Buradan bir kez daha kınadığımı ifade etmek istiyorum. Ülkemin tüm kadınlarının özür beklediğini ifade ediyorum. Her ne sebeple olursa olsun amasız, fakatsız tüm toplum olarak şiddetin karşısında durmalıyız. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Şiddetle mücademizi amasız, fakatsız sürdürmeliyiz. Zihinsel değişim ve dönüşümle kadına şiddeti önlememiz lazım. Kadınlarımızı güçlendireceğiz.'' dedi.

Bakan Kaya