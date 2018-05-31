Sarıeroğlu, Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ATOSEV Tesislerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 16 yıldır AK Parti iktidarında, çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Her konuda iş dünyasının yanında olduklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bundan sonra da aynı hassasiyet ve bakış açısıyla seferberlik halini sürdüreceğiz." diye konuştu.
Sarıeroğlu, bakanlıklarının çalışmaları hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birçok badire atlattık. Gezi olayları, çukurlar kazıldı, 17-25 Aralık operasyonları ve sonrasında 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız bütün süreçlerde birlik ve beraberlik ruhunu diri tutarak ülkemizin hız kesmeden kalkınması için reformlarımızı gündemimizin ilk sırasında tutmaya 16 yıldır devam ettik. Son dönemde 15 Temmuz gibi başka bir ülke yaşasaydı üstesinden gelemeyeceği kadar çok hasar bırakabilecek bir süreci işverenlerimizin azmi ve inancı, çalışanlarımızın alınteri ve hükümetimizin kararlı politikalarıyla yara almadan, hasar almadan atlattık. 15 Temmuz'un ardından hayata geçirdiğimiz istihdam seferberliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu bağlamda Adana Sanayi Odası ve ATO'nun da çok büyük katkıları oldu, 1,5 milyon ek istihdam sağlamış bir ülkeyiz."
İstihdam seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Gelecek hafta, iş dünyamızın bütün temsilcileriyle Adana'mızdan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuyla sahalarda olacağız. Bunun da ilk startını Adana'daki iş dünyası temsilcilerimizle '01 Adana' diyerek başlatacağız." diye konuştu.
"MİLLETİMİZ 'DEVAM' DİYECEK, BUNA İNANIYORUZ"
Sarıeroğlu, bakanlıklarnın Adana'daki iş dünyası temsilcilerine yönelik destekleri ve çalışmalarını anlatarak, bu desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.
Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra "şaha kalkacağını" vurgulayan Sarıeroğlu, "Milletimiz 'devam' diyecek, buna inanıyoruz. 16 yıldır milletimiz bizi yalnız bırakmadı." ifadesini kullandı.
Sarıeroğlu, Türkiye olarak güçlü imkanlara ve potansiyele sahip bir ülke olduklarını belirterek, "Birçok badire atlatmamıza rağmen 7,4 gibi güçlü, kapsayıcı ve istihdam yaratan bir büyüme performasıyla bugün G20 ve OECD ülkeleri arasında lider konumda olan bir Türkiye'yiz." dedi.
"GÜÇLÜ BİR SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE SAHİBİZ"
Sanayide üretimin son hız devam ettiğini, ihracatta rekorlar kırdıklarını, turizmde çok iyi ilerleme kaydedildiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
"TÜİK tarafından son iş gücü piyasası rakamları açıklandı, son istatistiklerde de 1 milyon 210 bin kişiye ek istihdam sağlamışız, geçtiğimiz şubattan bu şubata kadar. Hal böyleyken her şey pozitif giderken bir anda son bir ay içerisinde finans piyasalarında bazı dalgalanmalara maruz kaldık. Dünyanın içinden geçtiği sürecin kuşkusuz ki etkileri olmuştur ama hiçbir şekilde, gece yarısı saat 02.00-03.00'lerde doların bu şekilde yükseldiği başka bir örnek yaşanmamıştı. Bu bile sürecin ne olduğunu çok açık şekilde gösteriyor. 15 Temmuz'da başaramadıklarını, ülkemiz üzerinde ekonomiyle alakalı konularda oynanacak oyunlarla devreye sokmaya çalışıyorlar ama Allah'a hamdolsun ki eski Türkiye değiliz."
Bakan Sarıeroğlu, bankacılıkla ilgili güçlü adımlar atmış güçlü bir finans sistemine sahip bir Türkiye olduğuna işaret ederek, "Ekonomiyle alakalı 16 yıldır yaşanan siyasi istikrarın, hızlı karar veren ve dik duruş sergileyen ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlarla güçlü bir serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Bunun bütün araçlarını etkin şekilde kullanan bir piyasaya sahibiz. Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
Sarıeroğlu, ATO'nun kadın üye sayısının da daha fazla olması gerektiğini sözlerine ekledi.
İftara, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, ATO üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.