Bakanlar, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü. Açıklanan bu rakam, yüzde 10'a kadar çıkan beklentilerin de üzerine çıkmış oldu.



Türkiye üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren isimler, şu açıklamalarda bulundu:





Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gayri safi sabit sermaye oluşumunun geçen yılın 3. çeyreğinde sadece yüzde 0,3 arttığını anımsatan Tüfenkci, bu yıl yüzde 12,4 artışla dönemsel büyüme oranının daha yüksek seviyelere taşındığını kaydetti.

Tüfenkci, kamu kesimi tüketim harcamalarının 2016'nın 3. çeyreğinde yüzde 5,8 artış göstererek geçen yılki daralmayı hafiflettiğini, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 2,8 artışla büyümeye 0,3 puan katkı sağladığını dile getirdi.



İhracat verilerinin söz konusu dönemde yüzde 17,2 ile en fazla büyüme kaydeden harcama kalemi olduğunu vurgulayan Tüfenkci, ihracattaki artışın yüzde 11,1’lik büyümeye katkısının 3,5 puan olarak gerçekleştiğini aktardı.





Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Şimşek, büyüme rakamları hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Geçen seneden itibaren uyguladığımız politikalarla sağlanan güçlü istihdam artışının yanı sıra 2017 yılında yeniden kurgulanan ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması yüksek büyüme performansında etkili oldu. 3. çeyrekte büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talebin katkısı sınırlı pozitif olmuştur. Bu dönemde, son 1 yıldır negatif seyreden makine teçhizat yatırımlarının yüzde 15,3 oranında güçlü bir artış göstermesi en olumlu gelişme olarak değerlendirilmektedir. Artan makine teçhizat yatırımları, üretken kapasitemizi destekleyerek büyüme görünümünü ve potansiyelini olumlu etkileyecektir. Kapasite kullanım oranı gibi öncü göstergeler yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini göstermektedir."





Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Bakan Elvan, "Son 6 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık." ifadesini kullanan Elvan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk üç çeyreğin ortalama büyümesi yaklaşık yüzde 7,4. Bu oldukça sevindirici. Bu, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğunu gösteriyor. İş dünyamızın gerçekten çok güçlü olduğunu, rekabet gücünün yüksek olduğunu ve dünyayla rekabet edebilecek bir güce sahip olduğunu gösteriyor."





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

9 ayda yüzde 3,3 büyüme gösteren tarım sektörünün, Türkiye'nin toplam büyümesine katkı sağladığını ifade eden Fakıbaba, "Son 14 yılın 12'sinde büyüme gösteren tarım sektörü sürdürülebilir büyüme ve gelişme sürecine devam ediyor. Bu büyüme trendinde, özelikle tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar, üretim kapasitesi ve teknoloji kullanımındaki gelişmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle hükümetlerimiz döneminde sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projeler ve destekler, tarımsal üretimde yeterliliğimizin güçlenmesine ve tarımsal hasılamızın artmasına önemli katkılar sağladı" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu