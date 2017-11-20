Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte gündem maddeleri

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Toplantıda NATO tatbikatındaki skandalla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ve askeri kanadın konu ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor. AB Bakanı Ömer Çelik'in de NATO Genel Sekreteri ile Kanada'daki görüşmesine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının görüşmesinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomi ile ilgili, özellikle faiz konusunun da gündemde olması bekleniyor. AK Parti içindeki yenilenme süreci de Bakanlar Kurulu'nun gündemleri arasnıda yer alıyor.