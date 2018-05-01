Bakanlar Kurulu kararları: Borçlar yeniden yapılandırılıyor, emekliye bayram ikramiyesi veriliyor

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Bakanlar Kurulu sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi Meclis'ten geçirilmesi planlanan kapsamlı bir "af ve yeniden yapılandırma paketi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıkladığı pakette, trafik cezalarının faizlerinde indirim, üniversite öğrencilerine af, imar barışı gibi başlıklar bulunuyor.

Yıldırım, emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ikramiye verileceğini de açıkladı.

Yıldırım'ın açıkladığı pakette öne çıkan maddeler şu şekilde:

31 Mart 2018 tarihinden önce ödenmemiş olan tüm kamu borçları yeniden yapılandırılıyor

Borçlarının tamamını nakit ödeyenlere faizde yüzde 90 indirim yapılacak

İş yeri açan gençlerin bir yıl boyunca BAĞKUR primi devlet tarafından ödenecek

Üç ayda bir ödenen 65 yaş aylığı 266 TL'den 500'ye yükseltiliyor

Kaydı silinen öğrencilerin üniversiteye dönme imkanı verilecek ancak bunun şartı "teröre bulaşmaması olması"

Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili yeni düzenleme yapılıyor

"İmar barışı" getiriliyor: İmar sorunu olan binaların tespiti yapılarak, yapı kayıt belgesi getiriliyor

Yaş çay alım fiyatı kilogram başına 2,45 TL

Şeker ve Kurban bayramları öncesinde 12 milyon emekli ve buna ek olarak gazi, şehit yakını, korucu gibi aylık alanlara 1000'er liralık ikramiye verilecek

Paketin toplam maliyeti 22-24 milyar TL arasında hesaplanıyor

Başbakan Yıldırım, tartışmalı başlıklardan "imar barışıyla" ilgili olarak şunları söyledi:

"Kangren haline gelmiş sorunlar için imar barışı getiriyoruz. Kanun çıkınca tespit edilen binalara yapı kayıt belgesi verilecek. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır. Yaklaşık 13 milyon bina için reform niteliğinde bir düzenleme getiriyoruz. İmar barışı ile elde edilecek kaynak, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak."

Üniversite öğrencisine afta 'teröre' bulaşmama şartı

Yıldırım, borç ve cezaları içeren "yeniden yapılandırma" için ise "31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş borcunu, sigorta ve prim, trafik cezası ödemelerini gerçekleştirmemişse bununla ilgili bir fırsat getiriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler." dedi.

Başbakan Yıldırım, "teröre bulaşmama şartı" ile üniversite öğrencilerine af getirileceğini de açıkladı: "500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz"

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