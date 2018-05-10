Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı TBMM'de kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER