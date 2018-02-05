Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Reform paketi özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılması hususunda çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor." dedi.

BİN GELİR UZMANI VE BİN DENETİM ELEMANI ALMA YETKİSİ

Bozdağ, Maliye Bakanlığına bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildiğini ve bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Bekir Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

''Başbakanımızın Hatay ve Kilis'e yaptığı ziyaretlerde, vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi. Afrin bölgesini terörden arındırmak sınır güvenliğimizi ve bölgede yaşayan vatandaşımızın can ve mal güvenliği için Afrin Harekatı başlatılmıştır. Hava sahasını kullanmaya ilişkin bir sorun söz konusu değildir."

"ELİMİZDE BAZI SOMUT VERİLER VAR"

5 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan tanksavar füzesinin menşeinin belli olup olmadığının sorulması üzerine Bozdağ, “Tankımıza karşı kullanılan silahın menşeine dair elimizde bazı somut veriler var. Konu üzerinde incelemeler devam ediyor. Kesin bir bilgi ulaştıktan sonra menşeini açıklayacağız. Şu anda elimizdeki veriler menşeine dair bize bir fikir verse de kesin sonuç ortaya koymadığı için şu aşamada o verileri açıklamayı doğru görmüyoruz” dedi.

''2017-2018 Eğitin ve Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kilis ve Hatay'da öğrencilerimiz ikinci yarıya başlayamadı. Bir hafat ertelenmiştir. Güvenlik şartları takip edilmektedir. Olumsuz anlamda bir değişiklik olursa bu durum değişir.''

HOLLANDA İLE BÜYÜKELÇİ TARTIŞMASI

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ''Hollanda ile Türkiye arasında sorun yeni değil. Diplomatik ilişkiler kesilmemiştir, aynen devam etmektedir. Bizim de orada büyükelçimiz yok, onların da Türkiye'de büyükelçileri yok. Türkiye daha önce defalarca PYD-YPG terör örgütüne silah vermemeleri konusunda uyarmıştır. Silah ve mühimmat yardımı yaptılar. Türkiye olarak bu silahların Türkiye'ye karşı kullanma olasılıklarının fazla olduğunu her zaman ifade ettik. Zeytin Dalı Harekatı devam ederken terör örgütleri bunları kullanmaktadır. ABD'nin şuan yaptığı bir silah yardımını biz tespit etmiş değilir. Daha önce Kuzey Irak, Fırat'ın doğusunda bölgedeki PYSD-YPG terör örgütüne ulaşan silahlarınakil ederek ulaştırmaya çalıştıklarını biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"AFRİN'E NAKLEDİLECEK HER TÜRLÜ MÜHİMMAT TÜRKİYE'NİN HEDEFİDİR"

Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah ve mühimmatın Türkiye'nin hedefi olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız. Üçüncü bir şey yoktur." diye konuştu.

YERLİ WHATSAPP AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesinde, milli mühendislik ürünü olan PTTMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı. Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PTTMessenger uygulaması ile görüştü.

"KİLİS VE HATAY'DA VERGİ VE PRİM BORÇLARI ERTELENDİ"

Bozdağ, "Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir." şeklinde konuştu.

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