Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 11.20'de başladı. Bakanlar Kurulu'nun ağırlıklı gündemi ekonomi ve dış politika. En önemli gündem maddesi ise taşeron işçileri ilgilendiren düzenleme. Çalışma Bakanı, "Herkesin içine sinecek bir düzenleme olacak" ifadesini kullanmıştı. Düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda gündemde gelmesinin ardından Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Asgari ücretin de gündemde olması bekleniyor.

ABD'deki dava ve terörle mücadelenin de gündem maddeleri arasında olacağı bekleniyor.

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