Bakanların yazdığı mektup Theresa May'i düşürebilir!

Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Çevre Bakanı Michael Gove'un ortak imzayla May'e yazdıkları mektupta Brexit görüşmelerinde İngiltere'nin geriye düştüğünü, May'in İngiltere'nin elini zayıflattığını dile getirerek eleştirilerilerini yönelttiler.

May'in partisi, Muhafazakar Parti'den 40 milletvekili de güvensizlik mektubu imzalamak için anlaştı. 48 vekil imzalı bir mektup May'in başbakanlık görevinden düşmesine neden olabilir.

Parti tüzüğüne göre 48 imzada Muhafazakar Parti'nin Başbakanlık görevini yürütecek yeni bir lider seçmesi gerekiyor. Bu durumda partinin yeni lideri doğrudan başbakan olacak ve yeni bir seçime gerek kalmayacak.

May, 8 Haziran'daki erken seçimde karşılaştığı güç kaybından beri partisinde otorite sorunları yaşıyor. May'in istifası için parti içerisindeki muhalifler bir süredir lobi çalışmaları yürtüyordu. Son dönemde İngiltere siyaseti savunma bakanı Michael Fallon ve yardımlardan sorumlu bakan Priti Patel'in çeşitli skandallar nedeniyle istifaları ile gündemdeydi.

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