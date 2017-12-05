Bakanlıklara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Yozgat Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Elazığ Bölge Müdürü Tamer Taşkıran atandı. Taşkıran'dan boşalan göreve Mahir Tuncer'in getirilmesi kararlaştırıldı. Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Necmettin Şeker atandı.

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Aydın Güler, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Batı Karadeniz Bölge Müdürü Muzaffer Ertürk atandı. Ertürk'ten boşlan Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Batı Anadolu Bölge Müdürü Sadık Cinaz getirildi.

İHA'nın haberine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elekromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ramazan Usta, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Feridun Alak, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Yinal Yağan'ın atanması uygun görüldü. Bakanlık Müşavirliği görevine ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı Zafer Alper getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine İbrahim Halil Akbaş, Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Volkan Mutlu Coşkun'un atanması kararlaştırıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdür Yardımcılığına Mücahit Arman, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına Can Erel atandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir ile Maliye Bakanlığı İzmir Defterdarı Tamer Utkucu başka bir yere atanmak üzere görevlerinden alındı.