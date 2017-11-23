Bakanlıktan "canı cehenneme" açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zeybekci’nin bir basın mensubu ile sohbeti sırasındaki bazı açıklamalarının, bugün bir gazetede çarpıtılarak ve Bakan'ın kullanmadığı bazı ifadeler eklenerek haberleştirildiği kaydedildi.



Zeybekci'nin, haberi kaleme alan basın mensubuna "Söz konusu kişinin (Rıza Sarraf) sözde itiraflarının ve açıklamalarının hiçbir önem taşımadığını, bunlara bir değer atfedilmemesi gerektiğini, olaya konu işlemlerin Halkbank tarafından legal şekilde yapılması nedeniyle bu tür ifade ve açıklamaların Türkiye’ye hiçbir zarar vermeyeceğini" aktardığı belirtilen açıklamada, "Ekonomi Bakanı Zeybekci, hiç kimsenin şahsı için kullanmayacağı haberin başlığındaki ifadeleri, adı geçen şahıs için de kullanmamıştır" görüşüne yer verildi.

Söz konusu iddiaya göre Zeybekci, TBMM’de Milliyet’e yaptığı açıklamada Zarrab'la ilgili şunları kaydettiği belirtilmişti:

"Ne olursa olsun canı cehenneme. Türkiye’ye ne zararı var bunu anlamıyoruz. Türkiye’ye ne zararı olur ne yapar. İtiraf etse ne diyecek. Ne itiraf edecek? Sonunda aracılık yapmış olan Halkbankamız var. Halk Bankasının yaptığı işlemlerin hiçbirinde, ne almışız enerji almışız karşılığında para vermişiz. İran bu parayı ambargo dışındaki aldığı tüm ürünlerin finansmanında kullanmış ve Halk Bankası bu paraları oralara ödemiş. Hiçbir şeyi saklı ve gizli yapmamış ve son derece şeffaf."