e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti için Bakanlık'tan flaş açıklama! Alt-Üst Soy Bilgisi artık...

13.02.2018 - 10:34 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden erişime açılan Alt-Üst Soy Bilgisi hizmeti ile vatandaşlar 1800'lü yıllara kadar dayanan aile soyunu görüntüleyebiliyor. Ancak vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte sistem askıya alınmıştı. HABERTURK.COM, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulaması ile ilgili detayları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine sordu

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Onur Şahanoğlu
Onur Şahanoğlu
www.haberturk.com

Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında soyağacı geliyor. Birçok insan farklı yöntemlerle soy geçmişini öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla müjdeli bir haber geldi. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulaması e-Devlet üzerinden hizmete açıldı. Kısa sürede milyonlarca vatandaşın akın ettiği sistem yavaşladı. e-Devlet'teki diğer işlemlere erişmek isteyenler de problem yaşayınca Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sistemi, sitedeki yoğunluğu azaltmak amacıyla askıya alındı. HABERTURK.COM milyonlarca kişinin merakla beklediği Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulamasının ne zaman başlayacağını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine sordu: Kota uygulaması olacak mı? Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ile ne kadar geçmişe gidilebilecek? İşte detaylar...

e-DEVLET İLE ALT-ÜST SOY SORGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada, "Soy geçmişi uzun zamandır merak edilen ve araştırılan bir konuydu. İçişleri Bakanlığı'nın uhdesi altında yapılan bir çalışma. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak sistemin alt yapısı ile ilgili çalışmaları biz yürütüyoruz. Sistemdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulaması kısa süreliğine askıya alındı. Sistemin alt yapısı ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Teknik bir sorun var ve aktif hale getirmeye çalışıyoruz. En kısa süre içerisinde aktif hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

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ALT-ÜST SOY SORGULAMA SİSTEMİNE KOTA GETİRİLECEK Mİ?

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sistemindeki yavaşlamaların önüne geçmek için yapılacak çalışmalarla ilgili çok sayıda görüş ortaya atıldı. Gazete Habertürk'e konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirterek askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” demiş, kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

SOYAĞACINA GÜNLÜK KOTA

ALT-ÜST SOY SORGULAMA UYGULAMASIYLA KAÇ KUŞAK GEÇMİŞE GİDİLEBİLECEK?

Uygulama ile kaç kuşak geçmişe gidilebileceğini sorduğumuz yetkililer, "Aile geçmişine ait ne kadar bilgi, belge varsa sisteme yüklenecek. Eldeki belgelerin ulaştığı noktaya kadar kuşak bilgilerine ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

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Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 1 0 Bildigimiz gördügümüz akrabalardan ne gördükki zarardan baska ,göremeyipte taniyamadiklarimizdan ne görecez,siz elinizde olanlarin kiymetini bilin.ye kürküm ye yapmayin:wink:
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
10 5 +5 80 milyon nüfuslu ülkenin devletinin kurduğu sistem 310 bin kişi girdi diye kilitleniyor milyarlarca kişi sosyal medyalara girerken böyle sorun olmuyor çok zor bişey değil bunu yapmak dimi rahat rahat giriş sağlamak
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
11 10 +1 neyi doğru yaptınız ki
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
5 12 -7 geçmişinize 2 fatiha okumazsınız ama merak edersiniz. boş işler.zaten 500 sene geriye gitsek senle bile akraba çıkarız illaki bir bağımız kesişir
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
2 18 -16 mesaji begenmeyenler obur tarafta iken kemikleriniz sizlayacak
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
3 2 +1 ne zaman açılacak bilgi verir misiniz?
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
21 2 +19 açın artık. parça parça açın bari
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
1 19 -18 Soy isim sonradan verildiğinden birden çok aynı akraba olmayan soy ismi aynı olan aileler olacağı ve akrabalık soy ağacında adem a.s. dayanacağından fazla güvenilir kaynak değildir.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
16 1 +15 millet meraktan bir defa bakar sonra siteye uğrayan olmaz, bakmayın ilk günler yoğunluk olduğuna, 3-5 ay sürer en fazla yoğunluk, serverin sağlayabileceği sayıda ziyaretçi sınırı konulsa hiç sorun olmayacaktır
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
10 4 +6 gece açın bakan baksın
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
7 4 +3 Aslında bir çok devlet bu konu da Türkiye den yardim istemek zorunda ????
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
3 4 -1 Aslında bir çok devlet bu konu da Türkiye den yardim istemek zorunda ????
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
3 5 -2 Bitcoin alt yapısını kullanın illa her aklı vatandaş mı versin ,hatta seçimlerde de buna benzer alt yapılar kullanılsın o zaman hiç bir şekilde şeffaflık kaybolmaz saygılarımla
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
2 0 +2 He he. He, anlamadığınız konuda yorum yapmasanız olmaz dimi. Blockchain, veritabanı değildir. Önce biraz okuyun bari
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 Neyse boş ver
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
106 2 +104 Bayramda dedesini aramayan şimdi e-devlette dedesinin dedesini arıyor
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
12 2 +10 Helal olsun iyi yorumm :)