Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında soyağacı geliyor. Birçok insan farklı yöntemlerle soy geçmişini öğrenmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla müjdeli bir haber geldi. Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulaması e-Devlet üzerinden hizmete açıldı. Kısa sürede milyonlarca vatandaşın akın ettiği sistem yavaşladı. e-Devlet'teki diğer işlemlere erişmek isteyenler de problem yaşayınca Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sistemi, sitedeki yoğunluğu azaltmak amacıyla askıya alındı. HABERTURK.COM milyonlarca kişinin merakla beklediği Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulamasının ne zaman başlayacağını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine sordu: Kota uygulaması olacak mı? Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ile ne kadar geçmişe gidilebilecek? İşte detaylar...

e-DEVLET İLE ALT-ÜST SOY SORGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada, "Soy geçmişi uzun zamandır merak edilen ve araştırılan bir konuydu. İçişleri Bakanlığı'nın uhdesi altında yapılan bir çalışma. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak sistemin alt yapısı ile ilgili çalışmaları biz yürütüyoruz. Sistemdeki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama uygulaması kısa süreliğine askıya alındı. Sistemin alt yapısı ile ilgili çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Teknik bir sorun var ve aktif hale getirmeye çalışıyoruz. En kısa süre içerisinde aktif hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

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ALT-ÜST SOY SORGULAMA SİSTEMİNE KOTA GETİRİLECEK Mİ?

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sistemindeki yavaşlamaların önüne geçmek için yapılacak çalışmalarla ilgili çok sayıda görüş ortaya atıldı. Gazete Habertürk'e konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirterek askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” demiş, kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

SOYAĞACINA GÜNLÜK KOTA

ALT-ÜST SOY SORGULAMA UYGULAMASIYLA KAÇ KUŞAK GEÇMİŞE GİDİLEBİLECEK?

Uygulama ile kaç kuşak geçmişe gidilebileceğini sorduğumuz yetkililer, "Aile geçmişine ait ne kadar bilgi, belge varsa sisteme yüklenecek. Eldeki belgelerin ulaştığı noktaya kadar kuşak bilgilerine ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.