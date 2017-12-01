Bakanlıktan flaş TÜRSAB açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunun aldığı erteleme kararı ve bu karara yapılan itirazların İstanbul İl Seçim Kurulunca reddedilmesi sonucu zamanında yapılmadığı ortaya çıktığından, anılan Genel Kurul süreci 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince Bakanlığımız yetkisinde işletilecektir."

GENEL KURUL ERTELENMİŞTİ

TÜRSAB'da yeni başkanın seçileceği Genel Kurul 2-3 Aralık’ta yapılacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta mevcut başkan Başaran Ulusoy adaylıktan çekildiğini açıklamış ve hemen ardından Genel Kurul'un TURSAB yönetimi kararı ile ertelendiği duyurulmuştu.

TÜRSAB’tan yapılan açıklamada seçimin ertelenmesine gerekçe olarak şu ifadeler kullanılmıştı:

"Genel kurul öncesinde gerek sözlü, gerekse sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi, kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla genel kurul salonunda kaos yaşanacağı öngörüldüğünden 23’üncü olağan genel kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi."

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TÜRSAB Genel Kurul Toplantısı